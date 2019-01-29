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Türk ordusu ablukaya aldı! Yanına bile yaklaşamadılar

  • Kardak Kayalıkları'na her yıl çelenk atmak için gelen Yunan yetkililer, bu yıl kayalıklara bile yaklaşamadı. Kardak Kayalıkları olayının 23. yıl dönümü nedeniyle 3 savaş gemisi, 1 sahil güvenlik botu bölgede devriye atarak, Yunan askerlerine gözdağı verdi.

  • 30 Ocak 1996 tarihinde yaşanan Kardak krizinin ardından 23 yıl geçti. Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,5 mil uzaklıktaki bölgede Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Kuvvetleri, güvenlik tedbirleri aldı.

  • 23 yıl önce 28 Ocak’ta Kardak Kayalıkları'na gelmek için havalanan Yunan askeri helikopteri Kardak Kayalıkları'nın yakınlarında düşmüş ve 2’si pilot olmak üzere 3 askerleri ölmüştü. Yunan yetkililer ise o günden bu yana her yıl Kardak Kayalıkları'na gelerek çelenk atma girişiminde bulunuyordu. Kardak Kayalıkları'na çelenk atmaları Türk askerleri tarafından önlenirken, Yunan askerleri havadan çelenk bırakıp gidiyordu. Bu yıl ise Yunan askerleri bölgeye gelemedi. Geniş güvenlik önlemi alan Türk askeri, Kardak Kayalıkları'nı abluka altına aldı.

  • Öte yandan, Kardak Kayalıkları'na 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na yapılan gözetleme kulesinden 24 saat Kardak Kayalıkları izlenmeye devam ediliyor.

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