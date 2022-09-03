Türk öğrenciler geliştirdi... Türkiye'nin en hızlısı

"Hyperloop teknolojisi, 5. nesil ulaşım teknolojisi olarak adlandırıyor. Bu kapsamda çok daha ekonomik ve yüksek hızlara, uçaktan daha yüksek hıza çıkan daha çevreci bir ulaşım teknolojisi. Ülkemizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TÜBİTAK destekleriyle bu teknoloji geliştiriliyor. Artık gençlerimiz şunu diyor; 'Biz treni kaçıran gençler değil, treni yapan gençler olmak istiyoruz'. Bu söz benim çok hoşuma gitti. Takımımızın aracı, son yarışmada 92 kilometre ile en yüksek hıza ulaşan araç oldu."