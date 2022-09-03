Türk öğrenciler geliştirdi... Türkiye'nin en hızlısı

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri tarafından geliştirilen "Turkuaz Hyperloop" isimli araç, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen ve Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor. Turkuaz Takımı'nın aracı, bu yıl Gebze TÜBİTAK RUTE'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda finale kalan 16 takım arasından tünele girmeye hak kazanan 4 takım, tünelde ise yarışabilen 2 takımdan biri ve en hızlısı oldu. Geliştirilen araç, çok noktalı çekiş ve tork kontrolü, özgün pnömatik ve rejeneratif fren sistemleri, fotoelektrik sensörlerle tünel içi hassas konum kontrolü, kesintisiz haberleşme ve tamamen otonom sürüşe imkan veren yer kontrol ara yüzü ile elektrik-elektronik, makine, imalat ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin ortaklaşa çalışmasının güzel bir örneği olarak gösteriliyor.