Türk öğrenciden dünyada ses getirecek buluş! Kriminal tarihine geçti

İnsanların parmak izleriyle yetenekleri arasında bir korelasyon olduğunu tespit eden Hacı İsmail Çıngı, "Bunu analiz edebilen yarı yapay zeka yarı operatör destekli bir programı entegre ettik. Yani çocukların parmak izlerini tarayıp onlara bir yetenek karnesi verebilen ve aynı zamanda eğitim ortamlarında onlara rehberlik yapabilen proje gerçekleştirdik. Projemizle birlikte çocukların birçok sorunu çözülmüş olacak. Şöyle ki bazı insanlar görerek bazı insanlar duyarak bazı insanlar yaparak yaşayarak kimisi de sembolik olarak öğreniyor fakat kişiler nasıl öğrendiğini keşfettiğinde maalesef eğitim hayatı bitmiş oluyor. Genellikle bu öğrenim otuzlu yaşlar oluyor. Biz istiyoruz ki çocuklarımız 5 yaşındayken kendini bilsin. Velisi de çocuğunu bilsin. Öğretmeni de öğrencisini bilsin ve eğitim ortamları daha da kaliteli bir hale gelsin. Biz bunları parmak iziyle tespit edebiliyoruz. Biz bu anlamda bir literatür taraması yaptık yaptığımız taramada aile fertlerinin kendi aralarında parmak izi benzeşmesi olanı yani iki farklı insanın aynı parmakta aynı parmak izinin olma ihtimali binde 2 iken aile fertleri arasında onda 7 çıktı. Bu da parmak izinin kalıtsal boyutu açısından çok ciddi bir veri” ifadelerine yer verdi.