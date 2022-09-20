Türk öğrenciden dünyada ses getirecek buluş! Kriminal tarihine geçti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi Hacı İsmail Çıngı, bugüne kadar üzerinde çalışılmamış ve imkânsız gözle bakılan bir projeye imza attı. Çıngı, büyüteç ve geliştirdiği yazılımla yaptığı çalışmasından dolayı çevresi tarafından falcı olarak adlandırıldı. Araştırmasından vazgeçmeyen Çıngı, aile fertleri arasında parmak izleri üzerinde yaptığı araştırmalarını sürdürdü Araştırmalarının sonucunda parmak izlerinin aile fertleri arasında olan benzerlik oranının yüksek olduğunu ispatladı. Araştırmaları sırasında keşif ettiği açıya kendi soyadını veren Çıngı, Kriminalistik literatüre Türk ismini katmayı başardı.