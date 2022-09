Türk öğrenciden dünyada ses getirecek buluş! Kriminal tarihine geçti

Çıngı, "Programımıza dünyanın her yerinden erişim mümkün. Şu an AR-GE bölge çalışmaları devam ettiği için dışarıya hizmet vermiyoruz fakat bu proje şirketleştiğinde dünyanın her yerinden insanlar parmak izleriyle alakalı yeteneklerini saptayabilecek. Bununla alakalı alt yapı çalışmalarımız devam etmekte. Tabi ki bu süreçte bize falcılık mı yapıyorsun diyenler çok oldu fakat bildiğimiz üzere pozitif bilimler gözlem ve deney üzerine yürür biz de bunu yaptık. Pozitif bilimlerin temeline uygun bir adım geliştirdik. İnsanların parmak izlerini bu şekilde gözlemledik ve bunlarla alakalı değerler saptadık” dedi.