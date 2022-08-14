Türk mühendisleri tarafından geliştirildi... İlk kez NATO'da görücüye çıktı

TASARIM EKİPLERİ DİJİTAL İKİZLER VE ÇEVRELER OLUŞTURUYOR Türk savunma sanayisi başta olmak üzere farklı sektörlerin yazılım tabanlı ihtiyaçlarını karşılayan BİTES için metaverse yeni bir kavram değil. BİTES kuruluşundan beri geliştirdiği 3 boyutlu içerikleri, sentetik çevre modellerini ve simülasyonlarını değişen müşteri ihtiyaçlarına göre farklı teknolojik çözümlerle sunuyor. Şirket, yeni bir konsept olarak gündeme gelen metaverse kavramının kurumsal dünyada yaygınlaşması için Türkiye'de öncülük ediyor. BİTES, metaverse teknolojilerinin gelecek dönemde kurumsal firmaların farklı gereksinimlerine yönelik uygulamalar olarak kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. BİTES, metaverse ile kullanıcıların cihazdan bağımsız 3 boyutlu ortamlarda birbirleriyle etkileşime girebildiği ve deneyimler paylaşabildiği dijital çevre modelleri ve dijital ikizler tasarlıyor. Şirket, en güncel metaverse teknolojilerinin kullanıldığı platformlar geliştirirken "metaverse konseptinin" kullanıcı ihtiyaçlarına özelleşmiş fonksiyonlarını ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için tasarım ekipleriyle yoğun çalışmalar yürütüyor.