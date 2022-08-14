Türk mühendisleri tarafından geliştirildi... İlk kez NATO'da görücüye çıktı

Diğer sanal deneyim alanında ise Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan eğitim uçağı KT-1T bakım hangarında yer alıyor. VR gözlüğü ile giriş yapan bir kullanıcı uçakla yönlendirmeler vasıtasıyla etkileşime girebiliyor ve diğer cihazlardan giriş yapan kullanıcılar ise bu deneyimi canlı takip edebiliyor. Uygulamanın bir diğer sahnesinde ise BİTES'in firma alanı yer alıyor. Firma alanını ziyaret eden kullanıcılar şirketin ürünlerini 3B olarak inceleme, doküman, görsel ve videolardan detay bilgilere erişim fırsatı buluyor. Kullanıcılar ürünlerle etkileşime girebiliyor, ürün sorumluları ile sesli etkileşime geçebiliyor ve ürün hakkında detaylı bilgi alabiliyor. Üç boyutlu fütüristik bir tasarıma sahip konferans odasında da kullanıcılar gerçek dünyadaki deneyime benzer şekilde istedikleri yere oturma, sinevizyondaki paylaşımları ve konferansı canlı olarak izleme şansına sahip oluyor.