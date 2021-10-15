Türk mühendisleri 'Hayalet motor" üretti

Okka, geçen yılın sonunda, elektrikli su jeti teknolojisi üzerine kurdukları şirkette çalışmaların hızlandığını dile getirerek şöyle konuştu: "Elektrikli jet motorunun Avrupa, ABD ve Türkiye patentlerini aldık. Dünyada benzeri olmayan, muadillerine göre hafif, servis maliyeti yok, maliyeti düşük, daha uzun ömürlüdür. Motorumuzda şaft ve mil olmadığından pervane aralığı çok geniş, bu da motorumuza ekstra verim sağlıyor. Sessizliğinden dolayı savunma sanayisinden ciddi talep görüyor. İzsizdir, pervaneli motorlar, arkasında büyük köpük ve baloncuk izi bırakır. Görsel olarak sudaki iz minimize edildi. Bu hayalet motor, radarda görünmüyor. Böyle bir avantajı var. Ayrıca oldukça sessiz. Aynı segmentteki motorlara göre yüzde 30-40 oranında daha fazla menzil kat edebilir. Suyun içerisinde çalıştığı için soğutma sistemine ihtiyaç duymuyor. Bu da pili daha uzun ömürlü kılıyor. Menzili artırıyor ve motoru da hafifletiyor."