Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu! Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor

Ekmekçi, uydunun kutuplar arası yörünge denilen 'polar orbit'te döndüğünü dile getirerek, şunları söyledi: 'Dönüşünü yaklaşık 1,5 saatte tamamlamakta. Bu da demektir ki günde 15 ya da 16 defa dünya etrafında dolaşmakta. Bu dönüşler sırasında, dünyada farklı coğrafi konum üzerinde hareket etmekte. Aldığımız veriler de dünyada çok sayıda amatör telsizci arkadaşlarımızın takiplerinde. Şu ana kadar uydumuz 10 saniyede bir veri basmakta. Teyit edilmiş 10 binin üzerinde veri bulunmakta. Bunların bir kısmı seçilmiş, ayrıca uydumuz internet üzerinden de takip edilebilmektedir.' Takım kaptanı Baran Yılmaz da TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na başvurduklarını, sürecin devam ettiğini aktararak, 'Geçen sene CanSat Model Uydu Yarışması'nı dünya birincisi olarak tamamladık. Şu anda çalışmalarımız aktif bir şekilde devam ediyor. Mekanik, elektronik ve yazılım ekibimiz var. Hedefimiz bu yıl Türkiye birinciliği.' açıklamasında bulundu.