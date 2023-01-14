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Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu! Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor

2023-01-14 14:36:55
Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu! Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı'nın tasarladığı ve geçen yıl uzaya gönderilen Türkiye'nin ilk "cep uydusu"ndan bir yılda 10 binin üzerinde veri elde edildi.

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Foto - Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu! Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor

Zonguldak BEÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Grizu-263 Uzay Takımı'nın temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarladığı ve 13 Ocak 2022'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen Grizu-263A'dan, yörüngeye yerleşmesinden bu yana veri alınıyor. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesince desteklenen 'CanSat Competition 2022' model uydu yarışmasında birinci seçilen Grizu-263A takımının koordinatörü Bülent Ekmekçi, gazetecilere, uydunun bir yıllık serüvenini anlattı.

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Foto - Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu! Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor

Ekmekçi, uydudan elde edilen verilere değinerek, 'Fırlatıldıktan sonra 13 gün içerisinde dengelendi. Bu dengelenmeden sonra sağlıklı veriler geldi. Bu verilerin içerisinde sıcaklık verileri, cayro verileri, alt sistemlerimizi kontrol ettik. Güneş panellerin durumları, bunların verimliliğiyle ilgili uydunun bir test uydusu olması sıfatıyla kendi çalışma yapısıyla ilgili çok bilgi edinmiş olduk. Her şeyden önemlisi; iletişimin sürekliliğini sağlamış olması, yapılan çalışma ve tasarımda uydunun kalifiye olduğu anlamına gelir. Bu noktada da çok mutluyuz.' diye konuştu. Uyduyla ilgili hedeflerine ulaştıklarını belirten Ekmekçi, 'Artık yeni uyduların zamanıdır diyoruz.' ifadesini kullandı.

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Foto - Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu! Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor

Ekmekçi, uydunun kutuplar arası yörünge denilen 'polar orbit'te döndüğünü dile getirerek, şunları söyledi: 'Dönüşünü yaklaşık 1,5 saatte tamamlamakta. Bu da demektir ki günde 15 ya da 16 defa dünya etrafında dolaşmakta. Bu dönüşler sırasında, dünyada farklı coğrafi konum üzerinde hareket etmekte. Aldığımız veriler de dünyada çok sayıda amatör telsizci arkadaşlarımızın takiplerinde. Şu ana kadar uydumuz 10 saniyede bir veri basmakta. Teyit edilmiş 10 binin üzerinde veri bulunmakta. Bunların bir kısmı seçilmiş, ayrıca uydumuz internet üzerinden de takip edilebilmektedir.' Takım kaptanı Baran Yılmaz da TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na başvurduklarını, sürecin devam ettiğini aktararak, 'Geçen sene CanSat Model Uydu Yarışması'nı dünya birincisi olarak tamamladık. Şu anda çalışmalarımız aktif bir şekilde devam ediyor. Mekanik, elektronik ve yazılım ekibimiz var. Hedefimiz bu yıl Türkiye birinciliği.' açıklamasında bulundu.

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