5 buçuk milyon dosyaya e-Duruşma dokunuşu! Hükümet yaptı avukatlar yaşadı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, teknolojik imkanların ve yapay zeka destekli uygulamaların adalet hizmetlerinde daha fazla kullanılacağını vurgulamıştı. Adliyeye gitmeden, kilometrelerce yol yapmadan ve zaman kaybetmeden gerçekleştirilen e-Duruşmalar sayesinde hem avukatlar hem vatandaşların kolaylık yaşadığının altı çizilirken, Adalet Bakanlığı bilişim altyapısı ile kurulan e-Duruşma sistemiyle ülke genelindeki 5 bin 630 hukuk mahkemesinde bu sistemin kullanıldığı aktarıldı. Sistemin uygulanmaya başlandığı 15 Eylül 2020 tarihinden bugüne kadar 5 milyon 383 bin 748 e-Duruşmanın yapıldığı duyuruldu. Adalet Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-Duruşma, uygulama kapsamının genişletilmesiyle birlikte 81 ilde ve tüm hukuk mahkemelerinde kullanılabilir hale getirilirken, yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağlayan e-Duruşma sisteminin, hukuk mahkemelerinde avukatların bulundukları yerlerden, sesli ve görüntülü bir şekilde çevrimiçi olarak duruşmalara katılmalarına imkan sağladığı ifade edildi.