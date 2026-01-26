Türk imzası: NATO’dan kritik IFF hamlesi... ASELSAN ve NSPA arasında anlaşma

ASELSAN, NATO ile yaptığı yeni anlaşmayla savunma sanayii alanında uluslararası ölçekte dikkat çeken bir adım attı. Taşınabilir hava savunma sistemlerinin (MANPADS) modernizasyonunu kapsayan bu iş birliği, özellikle hava tehditlerinin arttığı bir dönemde stratejik önem taşıyor. NATO ENVANTERİ İÇİN KRİTİK MODERNİZASYON HAMLESİ NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), artan insansız hava aracı, alçak irtifa hava aracı ve asimetrik tehdit risklerine karşı savunma kabiliyetini güçlendirmek amacıyla yeni bir modernizasyon süreci başlattı. Bu kapsamda, NATO envanterinde yer alan taşınabilir hava savunma sistemlerine gelişmiş Dost-Düşman Tanımlama (IFF) yeteneği kazandırılması planlandı.