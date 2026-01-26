Türk imzası: NATO’dan kritik IFF hamlesi... ASELSAN ve NSPA arasında anlaşma

  • İSTANBUL
ASELSAN, NATO ile yaptığı yeni anlaşmayla savunma sanayii alanında uluslararası ölçekte dikkat çeken bir adım attı. Taşınabilir hava savunma sistemlerinin (MANPADS) modernizasyonunu kapsayan bu iş birliği, özellikle hava tehditlerinin arttığı bir dönemde stratejik önem taşıyor.

ASELSAN, NATO ile yaptığı yeni anlaşmayla savunma sanayii alanında uluslararası ölçekte dikkat çeken bir adım attı. Taşınabilir hava savunma sistemlerinin (MANPADS) modernizasyonunu kapsayan bu iş birliği, özellikle hava tehditlerinin arttığı bir dönemde stratejik önem taşıyor. NATO ENVANTERİ İÇİN KRİTİK MODERNİZASYON HAMLESİ NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), artan insansız hava aracı, alçak irtifa hava aracı ve asimetrik tehdit risklerine karşı savunma kabiliyetini güçlendirmek amacıyla yeni bir modernizasyon süreci başlattı. Bu kapsamda, NATO envanterinde yer alan taşınabilir hava savunma sistemlerine gelişmiş Dost-Düşman Tanımlama (IFF) yeteneği kazandırılması planlandı.

Bu kritik modernizasyon görevi için tercih edilen firma ASELSAN oldu. ASELSAN ile NSPA arasında imzalanan üç yıllık çerçeve anlaşma doğrultusunda, MANPADS platformlarına entegre edilecek IFF sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek. Söz konusu sistemler, operasyon sırasında hava hedeflerinin kimlik doğrulamasını yaparak dost unsurların yanlışlıkla vurulmasının önüne geçecek.

Yeni IFF kabiliyeti sayesinde NATO unsurlarının sahadaki operasyonel güvenliğinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Bu entegrasyon, özellikle karmaşık ve yoğun hava trafiğinin bulunduğu harekât ortamlarında karar alma sürecini hızlandıracak ve angajman hatalarını en aza indirecek. ASELSAN, uzun yıllara dayanan IFF teknolojisi geliştirme deneyimiyle savunma elektroniği alanında öne çıkan şirketler arasında yer alıyor. Şirket, NATO standartlarına uygun gelişmiş Mode-5 IFF sistemleri üretebilen dünyadaki sınırlı sayıdaki üreticilerden biri olarak biliniyor. ASELSAN’ın Mode-5 IFF üretim yetkinliği, şirketi küresel savunma projelerinde stratejik bir teknoloji ortağı konumuna taşıyor.

Bu proje ile birlikte ASELSAN’ın yalnızca ürün tedarik eden değil, aynı zamanda müttefik ülkelerin savunma altyapısına doğrudan katkı sunan bir çözüm ortağı rolü daha da pekişmiş oldu. Uzmanlar, taşınabilir hava savunma sistemlerinin doğru hedef tanımlama kabiliyeti kazanmasının, modern harp sahasında “dost ateşi” riskini azaltan en kritik unsurlardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle çok uluslu operasyonlarda IFF sistemlerinin uyumlu çalışması, görev başarısı açısından hayati değer taşıyor. Bu anlaşma, Türkiye savunma sanayii şirketlerinin NATO projelerindeki etkinliğinin arttığını da ortaya koyuyor.

