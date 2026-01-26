Türk imzası: NATO’dan kritik IFF hamlesi... ASELSAN ve NSPA arasında anlaşma

Bu proje ile birlikte ASELSAN’ın yalnızca ürün tedarik eden değil, aynı zamanda müttefik ülkelerin savunma altyapısına doğrudan katkı sunan bir çözüm ortağı rolü daha da pekişmiş oldu. Uzmanlar, taşınabilir hava savunma sistemlerinin doğru hedef tanımlama kabiliyeti kazanmasının, modern harp sahasında “dost ateşi” riskini azaltan en kritik unsurlardan biri olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle çok uluslu operasyonlarda IFF sistemlerinin uyumlu çalışması, görev başarısı açısından hayati değer taşıyor. Bu anlaşma, Türkiye savunma sanayii şirketlerinin NATO projelerindeki etkinliğinin arttığını da ortaya koyuyor.