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Teknoloji-Bilişim
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Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

2024-08-14 12:32:13
Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

Son dönemde birçok ülke savaş ve çatışma ortamının artmasıyla insansız hava araçlarına yatırım yapmaya başladı.

#1
Foto - Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

Türk insansız hava araçları ise bu alanda öncü ve bayrak taşıyan silahlar olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

Geçtiğimiz günlerde İran, yeni İHA'sını sergilemeye başladı. Bu İHA'lar Türkiye'nin ANKA İHA'larına çok benzetildi. Hatta bu durum sosyal medyada "Türk İHA'larını kopyalamışlar" gibi yorumlarına neden oldu.

#3
Foto - Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

İran Rusya’da düzenlenen savunma sanayii fuarına Muhacir-10 isimli 24 saat havada görev yapabilen İHA’sını tanıttı.

#4
Foto - Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

ABD yetkilileri İran’ı Rusya’ya, Moskova’nın Ukrayna’yı işgalinde kullandığı Muhacir-10’un öncülü Muhacir-6 da dahil olmak üzere insansız hava araçları göndermekle suçladı. Tahran ise bunu reddediyor.

#5
Foto - Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

IRNA, daha gelişmiş sistemin Rusya’nın başkenti Moskova’nın dışında bulunan Patriot Park’ta pazartesiden çarşambaya kadar düzenlenen Ordu 2024 Uluslararası Askeri-Teknik Forumu’nda sergilendiğini bildirdi.

#6
Foto - Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

Rapor, Orta Doğu’nun, Hamas lideri İsmail Haniye’nin 31 Temmuz’da Tahran’da öldürülmesinin ardından İran’ın İsrail’e karşı misilleme tehdidine hazırlandığı bir dönemde geldi. İsrail, suikastın sorumluluğunu ne doğruladı ne de reddetti.

#7
Foto - Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

İran, geçen yılın ağustos ayında Muhacir-10 sisteminin ayrıntılarını açıklayarak, sistemin uçuş menzilinin ve süresinin artırıldığını ve daha fazla yük taşıyabildiğini belirtmişti. Söz konusu rapora eşlik eden videoda, İbranice ve Farsça “Sığınaklarınızı hazırlayın” ifadesinin yer aldığı diğer askeri teçhizatla birlikte insansız hava aracı görülüyor. İran medya raporlarına göre, insansız hava aracının 2.000 kilometre (1.240 mil) operasyonel menzili var ve 24 saate kadar uçabiliyor. Yükünün 300 kilograma (661 pound) ulaşabileceği, Muhacir-6’nın kapasitesinin iki katı olduğu da eklendi. Bu arada, Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’ın Rusya’ya yüzlerce balistik füze teslim etmeyi planladığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduğunu ve böyle bir hareketin dramatik bir tırmanış anlamına geleceğini söyledi

#8
Foto - Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

Reuters, iki Avrupa istihbarat kaynağına göre, düzinelerce Rus askeri personelinin İran’da Fath-360 yakın menzilli balistik füze sistemini kullanmak üzere eğitildiğini Cuma günü bildirdi . Kaynaklar, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı için uydu güdümlü silahlardan yüzlercesinin yakın zamanda Rusya’ya teslim edilmesini beklediklerini eklediler.

#9
Foto - Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

BM Güvenlik Konseyi’nin İran’ın bazı füze, insansız hava aracı ve diğer teknolojilerin ihracatına yönelik kısıtlamaları Ekim 2023’te sona erdi. Ancak ABD ve Avrupa Birliği, İran’ın Orta Doğu’daki vekillerine ve Rusya’ya silah ihracatı konusundaki endişeler nedeniyle İran’ın balistik füze programına yönelik yaptırımları sürdürdü.

#10
Foto - Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

Reuters, Şubat ayında İran ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin derinleştiğini ve Moskova’nın İran’ın karadan karaya füzelerine ilgi duyduğunu bildirmişti. Kaynaklar o dönemde haber ajansına yaklaşık 400 adet Fateh-110 uzun menzilli yüzeyden yüzeye balistik füzenin teslim edildiğini söyledi.

#11
Foto - Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

Ancak Avrupa istihbarat kaynakları Reuters’a, kendi bilgilerine göre henüz bir transferin gerçekleşmediğini söyledi. Ukraynalı yetkililer savaş sırasında herhangi bir İran füzesi kalıntısı veya enkazı bulduklarını kamuoyuna bildirmediler. Kiev’deki yetkililer yorum talebine hemen yanıt vermediler.

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