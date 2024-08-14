Türk İHA'sını kopyaladılar! Bir de sergilediler

İran, geçen yılın ağustos ayında Muhacir-10 sisteminin ayrıntılarını açıklayarak, sistemin uçuş menzilinin ve süresinin artırıldığını ve daha fazla yük taşıyabildiğini belirtmişti. Söz konusu rapora eşlik eden videoda, İbranice ve Farsça “Sığınaklarınızı hazırlayın” ifadesinin yer aldığı diğer askeri teçhizatla birlikte insansız hava aracı görülüyor. İran medya raporlarına göre, insansız hava aracının 2.000 kilometre (1.240 mil) operasyonel menzili var ve 24 saate kadar uçabiliyor. Yükünün 300 kilograma (661 pound) ulaşabileceği, Muhacir-6’nın kapasitesinin iki katı olduğu da eklendi. Bu arada, Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’ın Rusya’ya yüzlerce balistik füze teslim etmeyi planladığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduğunu ve böyle bir hareketin dramatik bir tırmanış anlamına geleceğini söyledi