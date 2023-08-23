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Türk gazı Avrupa pazarında! "Türkiye esas devletler konumuna geldi"

2023-08-23 11:25:24
Türk gazı Avrupa pazarında! "Türkiye esas devletler konumuna geldi"

Macaristan, pazar gününden bu yana Türk dünyası ile doğal gaz tedariki konusunda birçok anlaşma yaptı. Bu kapsamda, Bakü'den 1 milyar metreküp daha doğal gaz alacak olan Macaristan, Türkiye ve Türkmenistan'dan da doğal gaz ithal edecek. Azerbaycanlı Gazeteci Agil Cemal, "En son imzalanan anlaşmalar ile artık Azerbaycan ve Türkiye, Avrupa'nın enerji ihtiyacı, özellikle gaz teminatında esas devletler konumuna geldi" dedi.

#1
Foto - Türk gazı Avrupa pazarında! "Türkiye esas devletler konumuna geldi"

Avrupa'nın enerji ihtiyacında Türk dünyasının konumu güçleniyor. Macaristan, Azerbaycan ve Türkmenistan ile doğal gaz alımı görüşmelerinde olumlu netice aldı.

#2
Foto - Türk gazı Avrupa pazarında! "Türkiye esas devletler konumuna geldi"

Bakü ile 1 milyar metreküp gazın tedariki konusunda anlaşma sağlandı. Söz konusu anlaşmadan ayrı olarak, yıl sonuna kadar da Azerbaycan'dan 100 milyon metreküp gaz alınacak. Azerbaycanlı Gazeteci Agil Cemal, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Türk gazı Avrupa pazarında! "Türkiye esas devletler konumuna geldi"

"En son imzalanan anlaşmalar ile artık Azerbaycan ve Türkiye, Avrupa'nın enerji ihtiyacı, özellikle gaz teminatında esas devletler konumuna geldi. Bu anlaşmaların realleşmesi ile Türk dünyası ülkeleri ve Türkiye de bunun deposu olarak Avrupa'nın özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin enerji ve gaz teminatında alternatifsiz bir duruma geleceği gözüküyor"

#4
Foto - Türk gazı Avrupa pazarında! "Türkiye esas devletler konumuna geldi"

TÜRK GAZI AVRUPA PAZARINDA Macaristan'ın anlaşma yaptığı bir diğer ülke de Türkmenistan. Türkmenistan, Hazar Denizi'ne kurulacak Trans Hazar Doğal Gaz Boru Hattı ile Güney Gaz Koridoru'nu kullanmak istiyor. Koridor, daha önce TANAP'ın faaliyete geçmesiyle kurulmuş, Hazar Denizi'ndeki zengin yataklar Avrupalı tüketicilere ulaşmaya başlamıştı.

#5
Foto - Türk gazı Avrupa pazarında! "Türkiye esas devletler konumuna geldi"

TÜRKİYE, MACARİSTAN'A DOĞAL GAZ İHRAÇ EDECEK Türkiye de bu hafta Macaristan'la doğal gaz ihracatı konusunda anlaştı. Böylece, Türkiye ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine boru hatlarıyla gaz ihraç etmeye başlayacak. Bu da Türkiye'nin enerji güvenliğindeki rolünü artıracak.

#6
Foto - Türk gazı Avrupa pazarında! "Türkiye esas devletler konumuna geldi"

Ocak ayında da Türkiye ve Bulgaristan arasında 13 yıl boyunca 1,5 milyar metreküp doğal gaz ihracatını öngören bir anlaşma imzalanmıştı.

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