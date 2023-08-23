Türk gazı Avrupa pazarında! "Türkiye esas devletler konumuna geldi"

Macaristan, pazar gününden bu yana Türk dünyası ile doğal gaz tedariki konusunda birçok anlaşma yaptı. Bu kapsamda, Bakü'den 1 milyar metreküp daha doğal gaz alacak olan Macaristan, Türkiye ve Türkmenistan'dan da doğal gaz ithal edecek. Azerbaycanlı Gazeteci Agil Cemal, "En son imzalanan anlaşmalar ile artık Azerbaycan ve Türkiye, Avrupa'nın enerji ihtiyacı, özellikle gaz teminatında esas devletler konumuna geldi" dedi.