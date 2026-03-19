Türk F-16’ları deliye çevirmişti! Tepki o ülkeden geldi: Denizde yer kalmadı, Ankara ile gurur duyuyoruz

Güney Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı kurmaya çalıştığı güç dengesinin bölgeyi riske soktuğu gibi GKRY'yi de amacına ulaştırmadığını söyleyen Erhürman, şunları kaydetti: "Bugüne kadar aldığın kararlar, yaptığın anlaşmalar ve kurduğun ittifaklar dolaysıyla güvende hissetmiyorsun aslında. Bu sadece İngiliz üsleri bölgesi meselesi değildir. Onun öncesinde birtakım ittifaklar meselesi var. Daha çok kısa süre önceydi değil mi İsrail-Yunanistan-Güney Kıbrıs ittifakı çabalarının ortaya çıkışı. Şimdi İsrail, bu savaşın ana aktörlerinden biri ve İsrail'i sizin ittifak ortaklarınızdan biri olarak lanse ediyorsunuz. Dolayısıyla burada birtakım güvenlik endişeleri varsa bunun kaynaklarının nereler olduğunu da herkes görebiliyor."