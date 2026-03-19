Türk F-16’ları deliye çevirmişti! Tepki o ülkeden geldi: Denizde yer kalmadı, Ankara ile gurur duyuyoruz

Yürüttüğü dış politikanın, Türkiye'yi herkesle konuşabilen yegane ülke haline getirdiğini vurgulayan Erhürman, bu durumun Türkiye'nin pozisyonunu güçlü kıldığını belirtti. Erhürman, Orta Doğu'da yaşanan çatışma ve kriz süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm mesajlarında barış ve diplomasiye vurgu yaptığına değinerek, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında sürekli 'barış' çağrısı var. Bu savaşın bir an önce bitmesi gerektiği tespiti var. Çok yoğun dış görüşmeleri var. Zaten Sayın Bakan Hakan Fidan, şimdi bölgede görüşmeler yapıyor. Ve önce de söylediğimiz gibi, bütün bu görüşmelerde, Türkiye Cumhuriyeti tüm taraflarla konuşabilen ve sürecin bitirilmesinde payı olacak ülke konumunda bulunuyor."