Türk doktorun dünya çapındaki başarısı! Pankreas hastalarına umut oldu

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve ve Medikal Park Göztepe Hastanesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Deniz Balcı, pankreas kanseri tedavisinde ezberleri bozan ve dünya tıp literatürüne giren yeni cerrahi başarıları paylaştı. Geliştirdiği ileri Hepatobiliyer ve Pankreas Kanser Cerrahisi yöntemleriyle tedavi şansı kalmadığı düşünülen hastalara umut ışığı olan Prof. Dr. Balcı, özellikle ana damarları sarmış ve karaciğere sıçrayarak metastaz yapmış vakalarda uyguladıkları kombine tedaviler sayesinde sağ kalma sürelerini artırabildiklerini dile getirdi. Metastatik hastalarda sağ kalım süresi iki katına çıkabiliyor Pankreas kanseri tedavisindeki önemli yeniliklerden bahseden Prof. Dr. Deniz Balcı, "İki tane önemli gelişmeden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi, metastatik hastalarda yeni bir akıllı ilaç tedavisinin gündeme gelmiş olmasıdır. Pankreas kanserinin kullanımında, bu hastaların sağ kalımı yaklaşık 6 aydan 12 ayın üstüne çıktı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ve tıp dünyasında büyük ses getiren uluslararası bir makalede; bizim de içinde bulunduğumuz, dünyadan 14 merkez, 50 tane pankreas kanseri ve karaciğer metastazı varlığında bu hastalar hem karaciğer ameliyatı hem pankreas ameliyatı olduktan sonra, sağ kalımlarının ameliyat olmayan hastalarla kıyaslandığında çok daha iyi olduğu gösterilmiş oldu. Yani seçilmiş olgularda, seçilmiş hastalarda metastatik hastalık varlığında dahi pankreas kanser cerrahisi ve metastazların çıkarılmasının hastalara sağ kalım farkı ortaya koyduğunu ve faydası olduğunu görmüş olduk."