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Sağlık
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Türk doktorun dünya çapındaki başarısı! Pankreas hastalarına umut oldu
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Türk doktorun dünya çapındaki başarısı! Pankreas hastalarına umut oldu

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Balcı, pankreas kanserinde dünya genelinde tıp literatürüne giren devrim niteliğindeki yeni tedavi yaklaşımlarını anlattı. Ameliyat şansı olmadığı düşünülen damar tutulumlu ve metastatik pankreas kanseri hastalarına umut olan yeni multidisipliner yöntemi açıklayan Prof. Dr. Balcı, "Seçilmiş vakalarda uyguladığımız kemoterapi ve kompleks cerrahi kombinasyonuyla, 'ameliyat edilemez' denilen hastaların yaşam süresini uzatmak artık mümkün" ifadesini kullandı.

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Foto - Türk doktorun dünya çapındaki başarısı! Pankreas hastalarına umut oldu

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve ve Medikal Park Göztepe Hastanesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Deniz Balcı, pankreas kanseri tedavisinde ezberleri bozan ve dünya tıp literatürüne giren yeni cerrahi başarıları paylaştı. Geliştirdiği ileri Hepatobiliyer ve Pankreas Kanser Cerrahisi yöntemleriyle tedavi şansı kalmadığı düşünülen hastalara umut ışığı olan Prof. Dr. Balcı, özellikle ana damarları sarmış ve karaciğere sıçrayarak metastaz yapmış vakalarda uyguladıkları kombine tedaviler sayesinde sağ kalma sürelerini artırabildiklerini dile getirdi. Metastatik hastalarda sağ kalım süresi iki katına çıkabiliyor Pankreas kanseri tedavisindeki önemli yeniliklerden bahseden Prof. Dr. Deniz Balcı, "İki tane önemli gelişmeden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi, metastatik hastalarda yeni bir akıllı ilaç tedavisinin gündeme gelmiş olmasıdır. Pankreas kanserinin kullanımında, bu hastaların sağ kalımı yaklaşık 6 aydan 12 ayın üstüne çıktı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ve tıp dünyasında büyük ses getiren uluslararası bir makalede; bizim de içinde bulunduğumuz, dünyadan 14 merkez, 50 tane pankreas kanseri ve karaciğer metastazı varlığında bu hastalar hem karaciğer ameliyatı hem pankreas ameliyatı olduktan sonra, sağ kalımlarının ameliyat olmayan hastalarla kıyaslandığında çok daha iyi olduğu gösterilmiş oldu. Yani seçilmiş olgularda, seçilmiş hastalarda metastatik hastalık varlığında dahi pankreas kanser cerrahisi ve metastazların çıkarılmasının hastalara sağ kalım farkı ortaya koyduğunu ve faydası olduğunu görmüş olduk."

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Foto - Türk doktorun dünya çapındaki başarısı! Pankreas hastalarına umut oldu

"Bu ameliyatın başarısı gerçekten ameliyat yapılamayan hastalara göre çok daha fazla oluyor" Pankreas kanserinin yerleşimi gereği karaciğere ve bağırsaklara kan götüren hayati toplardamar ve atardamarları sardığını ifade eden Prof. Dr. Balcı, uygulanan cerrahi ve tedavi yöntemlerine ilişkin şu bilgileri aktardı: "Hastalar bize sıklıkla 'Hocam, tümör damarları tutmuş, artık ameliyat olamazsın dediler' diyerek geliyor. Atardamarları 180 dereceden fazla sarmış, çevresini adeta boğazına iki elini geçirmiş gibi sıkan tümörlerde hemen bıçak altına yatırmak yerine, 'neoadjuvan' dediğimiz ameliyat öncesi kemoterapi ve radyoterapi dönemini başlatıyoruz. Tümörü küçültüp damarlardan ayırdıktan sonra geride hiç tümör bırakmayacak şekilde kompleks operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Veriler de gösteriyor ki bu şekilde evre küçültmesi yapılabilen, yani damarları sarmış tümörlerde de ameliyattan önce bu kemoterapi, gerekirse radyoterapi eklenerek yapılan tedavilerden sonra ameliyat yapıldığında; bu ameliyatın başarısı gerçekten ameliyat yapılamayan hastalara göre çok daha fazla oluyor. Bu hastaların sağ kalım süresi uzuyor ve geride tümör bırakılmadan ameliyat edilebiliyorlar."

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Foto - Türk doktorun dünya çapındaki başarısı! Pankreas hastalarına umut oldu

Erken teşhis ve multidisipliner yaklaşımla hastalara daha uzun bir yaşam ömrü ve sağ kalım avantajı sağlanıyor Pankreas kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Deniz Balcı, hastalığın temel belirtilerini ve tanı sürecini şu şekilde sıraladı: "Özellikle karnın orta kesiminde yerleşen, hatta sırtın ortasına doğru, belin üstüne vurabilen karın ağrısı önemli bir belirtidir. Açıklanamayan kilo kaybı ve hastaların kendi ağırlıklarının yüzde 10'undan fazlasını açıklayamadıkları bir şekilde kaybetmeleridir. Ani gelişimli ve yeni başlangıçlı diyabet de pankreasta yeni bir kitle gelişimi ve pankreas rezervinin azalmasını gösteren bir belirti olabilir. Son olarak pankreasın baş kesiminde yerleşen tümörlerde, safra kanallarına baskı nedeniyle sarılık gelişmesi erken dönemdeki belirtilerden biridir. Ne yazık ki Türkiye'de pankreas kanseri hastalarının yaklaşık beşte biri, belki daha azı tanı konduğu anda opere edilebilir aşamada oluyor. Bizim gibi merkezlere sıklıkla daha ileri tümörler, hatta metastaz yapmış hastalar geliyor. Bu hastalar için kombinasyon ve multidisipliner yaklaşımla, normal şartlarda ameliyat edilemeyen hastaları ameliyat edilebilir hale getirmek; atar ve toplardamarların başarılı bir şekilde kesilip dikilmesiyle hastalara daha uzun bir yaşam ömrü ve sağ kalım avantajı sunabileceğimizi biliyoruz."

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Foto - Türk doktorun dünya çapındaki başarısı! Pankreas hastalarına umut oldu

"Benimle aynı durumda olan insanlar kesinlikle umutlarını yitirmesinler" Mide ve sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan endoskopi ve ultrason tetkikleri sonucunda pankreas kanseri olduğunu öğrenen 63 yaşındaki İsmail Kulaklı, Prof. Dr. Deniz Balcı ve ekibinin Medikal Park Göztepe Hastanesi'nde uyguladığı yöntemle hayata yeniden tutundu. Tedavi sonrası değerlerinde hiçbir problemin kalmadığını aktaran Kulaklı; zorlu sürece ilişkin bilgi vererek benzer süreçlerden geçen hastalara ise sözlerle seslendi: "Deniz Bey bize bütün prosedürü, sürecin nasıl ilerleyeceğini çok net anlattı. İlk başta tümörün damarları sarması nedeniyle ameliyatın mümkün olmadığını, ancak ameliyat öncesi kemoterapi ve radyoterapi süreciyle durumu değerlendireceğimizi söyledi. Bu tedavilerin ardından tümörde küçülme ve büyümenin durması tespit edilince Deniz Hoca hemen 'Ameliyata uygunsunuz' diyerek bizi operasyona aldı. Yaklaşık 10 saat süren bir ameliyata girdim. Ameliyat sonrasında da yaklaşık 3 doz kemoterapi aldım. Neticede çekilen PET sonucunda, ameliyatla ilgili herhangi bir problem görünmedi. Şu anda gayet iyiyim, ameliyatla ilgili hiçbir sıkıntı ya da problem yaşamıyorum. Pankreas kanseri zaten zor bir hastalık ama damarları tuttuğu zaman süreç çok daha kritik bir hal alıyor. Biz multidisipliner yaklaşımla o zor aşamayı başarıyla geçtik. Benimle aynı durumda olan insanlar kesinlikle umutlarını yitirmesinler, karamsar olmasınlar ve iyi bir araştırma yapsınlar. Bu hastalıktan kurtulmak neticede mümkün, ben kurtuldum. Biz bu işin olabileceğini Deniz hocamızdan öğrendik. Kendisine ve tüm ekibe tek tek çok teşekkür ediyorum."

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