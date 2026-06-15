Türk doktorun dünya çapındaki başarısı! Pankreas hastalarına umut oldu

"Benimle aynı durumda olan insanlar kesinlikle umutlarını yitirmesinler" Mide ve sırt ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan endoskopi ve ultrason tetkikleri sonucunda pankreas kanseri olduğunu öğrenen 63 yaşındaki İsmail Kulaklı, Prof. Dr. Deniz Balcı ve ekibinin Medikal Park Göztepe Hastanesi'nde uyguladığı yöntemle hayata yeniden tutundu. Tedavi sonrası değerlerinde hiçbir problemin kalmadığını aktaran Kulaklı; zorlu sürece ilişkin bilgi vererek benzer süreçlerden geçen hastalara ise sözlerle seslendi: "Deniz Bey bize bütün prosedürü, sürecin nasıl ilerleyeceğini çok net anlattı. İlk başta tümörün damarları sarması nedeniyle ameliyatın mümkün olmadığını, ancak ameliyat öncesi kemoterapi ve radyoterapi süreciyle durumu değerlendireceğimizi söyledi. Bu tedavilerin ardından tümörde küçülme ve büyümenin durması tespit edilince Deniz Hoca hemen 'Ameliyata uygunsunuz' diyerek bizi operasyona aldı. Yaklaşık 10 saat süren bir ameliyata girdim. Ameliyat sonrasında da yaklaşık 3 doz kemoterapi aldım. Neticede çekilen PET sonucunda, ameliyatla ilgili herhangi bir problem görünmedi. Şu anda gayet iyiyim, ameliyatla ilgili hiçbir sıkıntı ya da problem yaşamıyorum. Pankreas kanseri zaten zor bir hastalık ama damarları tuttuğu zaman süreç çok daha kritik bir hal alıyor. Biz multidisipliner yaklaşımla o zor aşamayı başarıyla geçtik. Benimle aynı durumda olan insanlar kesinlikle umutlarını yitirmesinler, karamsar olmasınlar ve iyi bir araştırma yapsınlar. Bu hastalıktan kurtulmak neticede mümkün, ben kurtuldum. Biz bu işin olabileceğini Deniz hocamızdan öğrendik. Kendisine ve tüm ekibe tek tek çok teşekkür ediyorum."