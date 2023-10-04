2023-10-04 11:26:16 Türk bilim insanlarından şaşırtan keşif! İlk kez görüldü! Gerçekten hayret verici
Kızıldeniz'de yaşayan 'Synodus Randalli' adlı balık türünün Akdeniz'de ilk kez görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Cemal Turan, balığa verdikleri adı da açıkladı. İşte detaylar... Açılışı 1800'lerin sonunda olan Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçen tropik türler, burada popülasyon kurarak özellikle Doğu Akdeniz'in ekosistemini derinden değiştirdi. Bu değişimle Akdeniz, tropik bir deniz karakteri kazanmaya başladı.