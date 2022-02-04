Türk bilim insanları büyük başarıyı duyurdu!

Prof. Dr. Yaşar, maliyetleri de düşürmeye çalıştıklarına işaret ederek şöyle konuştu: "Ürettiğimiz malzeme, atmosferik şartlarda yaklaşık 250 çevrimde (doldur- boşalt) stabil özellik sergilemekte. Şu ana kadar 250 çevrim ölçtük. Sonuç olarak elde ettiğimiz malzeme ticari olarak üretilen, pillerde kullanılan grafit malzemesinden pek çok yönden oldukça üstün özelliklere ve elektriksel iletkenliğe sahip. Bu bizi heyecanlandırıyor. Geliştirdiğimiz malzemeyi grafitle beraber kombinasyonları deneyerek, üretim maliyetlerini düşürmeye çalışacağız. Tek başına veya grafitle beraber pillerde kullanarak ileride çok yüksek güç ihtiyacı olan alanlarda kullanılacak pillerde bu malzemeyi kullanmayı hedeflemekteyiz."