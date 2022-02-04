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Teknoloji-Bilişim
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Türk bilim insanları büyük başarıyı duyurdu!

2022-02-04 16:30:47
Türk bilim insanları büyük başarıyı duyurdu!

İnönü Üniversitesi'nde bilim insanları yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından lityum-iyon pillerin performansını 5 kat arttıran karbon kaynaklı malzeme üretti.

#1
Foto - Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yaşar, lityum-iyon bataryaların elektronik cihazların önemli bir parçası olduğunu, bunların elektrikli otomobillerle daha da fazla gündemde olduğunu söyledi.

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yaşar, lityum-iyon bataryaların elektronik cihazların önemli bir parçası olduğunu, bunların elektrikli otomobillerle daha da fazla gündemde olduğunu söyledi.

#2
Foto - Birçok ülkenin lityum-iyon batarya üretimi için yatırıma yöneldiğini, kendilerinin de bu yönde çalışma yaptıklarını belirten Yaşar, bu kapsamda bir süredir

Birçok ülkenin lityum-iyon batarya üretimi için yatırıma yöneldiğini, kendilerinin de bu yönde çalışma yaptıklarını belirten Yaşar, bu kapsamda bir süredir "Karbon Destekli ve Porlu Yapıya Sahip Malzemelerden Süperkapasitör ve Elektrot Malzemelerin Üretilmesi ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi" projesi üzerinde çalıştıklarını aktardı.

#3
Foto - Fizik Bölümünden Doç. Dr. Emine Altın ve Dr. Nesrin Buğday ile yaklaşık 1 yıldır çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yaşar,

Fizik Bölümünden Doç. Dr. Emine Altın ve Dr. Nesrin Buğday ile yaklaşık 1 yıldır çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yaşar, "10 farklı türde karbon kaynaklı malzeme ürettik. Yaptığımız testlerde 2 malzemenin grafite göre yaklaşık 5 kat üstün performans sağladığını gözlemledik. Ürettiğimiz malzemeleri CR 2032 tipi pillerde denedik ve oldukça yüksek kararlılıkla beraber çok güçlü bir elektriksel iletkenlik elde ettik." diye konuştu.

#4
Foto - Prof. Dr. Yaşar, maliyetleri de düşürmeye çalıştıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

Prof. Dr. Yaşar, maliyetleri de düşürmeye çalıştıklarına işaret ederek şöyle konuştu: "Ürettiğimiz malzeme, atmosferik şartlarda yaklaşık 250 çevrimde (doldur- boşalt) stabil özellik sergilemekte. Şu ana kadar 250 çevrim ölçtük. Sonuç olarak elde ettiğimiz malzeme ticari olarak üretilen, pillerde kullanılan grafit malzemesinden pek çok yönden oldukça üstün özelliklere ve elektriksel iletkenliğe sahip. Bu bizi heyecanlandırıyor. Geliştirdiğimiz malzemeyi grafitle beraber kombinasyonları deneyerek, üretim maliyetlerini düşürmeye çalışacağız. Tek başına veya grafitle beraber pillerde kullanarak ileride çok yüksek güç ihtiyacı olan alanlarda kullanılacak pillerde bu malzemeyi kullanmayı hedeflemekteyiz."

#5
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"Ucuz, etkili ve kararlı piller üretmek istiyoruz" Çalışma neticesinde yeni tür anot elektrot malzemelerini sentezlediklerini ifade eden Yaşar, şunları kaydetti:

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"Ticari olarak kullanılan grafit anot malzemesinden kapasite olarak yaklaşık 5 kat daha iyi bir sonuç elde ettik. Grafit anot malzemesinin kapasitesi yaklaşık 240 miliamper saat/gram iken bizim ürettiğimiz malzemeden elde ettiğimiz sonuç yaklaşık 1200 miliamper saat/gram. Bu çalışmamız üniversitemizin destekleriyle patent kurulundan geçti, ulusal ve uluslararası patent için girişimlere başladık. Çalışmamızla ticari pillerin güç yoğunluğunu arttırarak, daha ucuz, etkili ve kararlı piller üretmek istiyoruz."

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