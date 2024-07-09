Türk akınlarına karşı yapılmıştı! 928 yılda geriye kalanlar

Kalenin tarihi hakkında bilgiler aktaran Araştırmacı-Yazar Emin Öztürk, "Burası Kullar Paşadağı Kalesi olarak biliniyor ama tarihteki adıyla burası Sidera yani Demir Kale'dir. Bu kale Roma dönemine kadar uzanan köklü tarihe sahip stratejik bir yapıdır. Günümüze ulaşan kalıntıları ise sınırlıdır ve büyük bir kısmı toprak altındadır. Özellikle Bizans İmparatorluğu döneminde önemli savunma merkezi olarak kullanılmıştır. Kale, Osmanlı-Bizans savaşlarına tanıklık etmiş ve Osmanlı Devletinin yayılma sürecinde kritik rol oynamıştır. Kullar ismi de bu kaleden geliyor, zamanla ‘Kollar’ ismi ‘Kullar’ olarak değişime uğramış. Kalenin inşası, Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos tarafından 1096 yılında başlatılmıştır. Kale, Bithynia bölgesini Türk akınlarına karşı korumak için stratejik noktada kurulmuş. Bu bölge şu an ağaçlık ancak daha önce burası İzmit’i tamamen gören hakim bir tepeydi" dedi.