Ayrana 1 kaşık ekleyip tüketin: Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor!
Uzmanlara göre ayrana bir kaşık eklenerek tüketilen malzeme ile sindirim sistemini motor gibi çalıştırıyor. Peki ayrana hangi malzeme eklenir.
Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez içeceklerinden biri olan ayran, içerdiği probiyotikler sayesinde sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler sunuyor.
BAĞIRSAKLARA İLAÇ GİBİ İÇECEK Beslenme uzmanları, ayrana eklenecek 1 kaşık kuru nane ile bu etkinin daha da artabileceğini belirtiyor. Nane, mideyi rahatlatıcı ve gaz giderici özellikleriyle bilinirken, ayranla birlikte tüketildiğinde bağırsak hareketlerini destekliyor.
DİYETİSYENLER NE DİYOR? Uzman diyetisyenler yoğurtlu içeceklerin probiyotik açısından zengin olduğunu vurguluyor. Nane ise sindirim enzimlerinin salgılanmasını destekler. Bu ikili birlikte tüketildiğinde özellikle şişkinlik, hazımsızlık ve yavaş bağırsak hareketleri üzerinde olumlu etki gösterebilir.
NANELİ AYRAN NASIL YAPILIR? Hazırlanışı oldukça pratik olan içecek için bir bardak ayrana bir tatlı kaşığı kuru nane eklenmesi yeterli oluyor. Karışımın iyice karıştırılarak, tercihen öğünlerden sonra tüketilmesi öneriliyor. Uzmanlar, bu içeceğin düzenli ancak aşırıya kaçmadan tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
NANELİ AYRANIN FAYDALARI Sindirimi destekler: Yoğurttaki probiyotikler bağırsak florasının dengelenmesine katkı sağlarken, nane mideyi rahatlatıcı etki gösterir. Bu sayede hazımsızlık ve şişkinlik şikâyetlerinin azalmasına yardımcı olabilir. Bağırsak hareketlerini düzenler: Düzenli tüketildiğinde bağırsakların daha aktif çalışmasını destekleyebilir ve kabızlık sorunlarının hafiflemesine katkı sunabilir.
Ferahlık hissi verir: Nane, serinletici özelliğiyle özellikle sıcak havalarda vücudu rahatlatır. Ayranla birlikte tüketildiğinde susuzluk hissinin giderilmesine yardımcı olur. Gaz ve mide rahatsızlıklarını azaltabilir: Nane, mide kaslarını gevşetici etkisiyle gaz sancıları ve mide kramplarının hafiflemesine destek olabilir.
Bağışıklığı destekleyebilir: Yoğurt içeriğindeki faydalı bakteriler, bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarını desteklemeye katkı sağlar. Düşük kalorili bir alternatiftir: Şekerli ve asitli içeceklere kıyasla daha hafif olan naneli ayran, sağlıklı beslenme programlarında tercih edilebilir./ kaynak: akşam
