Turizm sektörünü sevindiren haber: 60 milyar liralık destek ve % 1 konaklama vergisiyle rekabet gücü artırılıyor...
Küresel jeopolitik risklerin turizm üzerindeki baskısı artarken, 60 milyar liralık destek paketi ve konaklama vergisinin %1’e düşürülmesi sektörde memnuniyet yarattı; finansal yapı güçlendirilirken sahada yürütülen aktif yönetim modeliyle Türkiye’nin turizmde rekabet gücü ve dayanıklılığı pekiştirildi. Küresel jeopolitik gerilimlerin ve özellikle Orta Doğu merkezli gelişmelerin ekonomik etkileri sürerken, turizm sektörü bu dalgalı ortamda çok boyutlu bir sınavdan geçiyor. Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyonist baskılar, döviz kurlarındaki sınırlı hareketlilik ve havayolu arzındaki daralma sektör üzerinde baskı oluştururken, rezervasyonlarda gözlenen “bekle-gör” eğilimi de belirsizlikleri artırıyor.