Turizm sektörünü sevindiren haber: 60 milyar liralık destek ve % 1 konaklama vergisiyle rekabet gücü artırılıyor...

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Genel Başkanı Oya Narin, konaklama vergisinin 31 Aralık 2026’ya kadar yüzde 1’e indirilmesini sektör açısından olumlu ve yerinde bir adım olarak değerlendirdi. Narin, turizmin döviz geliri, istihdam ve yatırım boyutlarıyla stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak, rekabet gücünü destekleyen her düzenlemenin Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağladığını belirtti. Vergi indiriminin maliyet baskısının arttığı ve küresel rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde sektöre önemli bir destek sunduğunu kaydeden Narin, düzenlemenin fiyatlama esnekliği ve talep yönetimi açısından olumlu etkiler doğuracağını ifade etti. Narin, “Turizm sektörü olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Ersoy’a ve bu düzenlemede emeği geçen tüm kamu otoritelerine teşekkür ediyoruz.” dedi.