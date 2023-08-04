Turistlerin yeni göz bebeği: Tulumtaş Mağarası

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, başkentin turizmine kazandırılması için ilçedeki Tulumtaş Mağarasını restore etti. Restorasyonun ardından açılan mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Gölbaşı Belediyesi ise mağara meraklılarını, her gün belirlediği saatlerde belediyenin otobüsleriyle mağaraya ulaşımını sağlıyor. 1 ağustosta açılan mağaranın oluşumu ise 1 milyon yıl öncesine dayanıyor. Mağara 1992 yılında Ankara Çevre Yolu inşası için işletilen taş ocağındaki çalışmalar sırasında keşfedildi. Gölbaşı Belediyesinin titiz çalışmaları neticesinde mağara başkentin turizmine kazandırıldı.