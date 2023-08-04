Turistlerin yeni göz bebeği: Tulumtaş Mağarası

Tulumtaş Mağarası’nı çocuklarıyla beraber ziyaret eden Semanur Özdemir, mağarayı çok güzel bulduğunu söyledi. Hiç keşfedilmemiş bir yeri çocuklarıyla beraber gezmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özdemir, doğal güzellikleri keşfetmelerinden dolayı özel anlar yaşadıklarını belirterek, “Biz daha önce de duymuştuk ama bugün deneyimledik. Çok da güzel oldu. Çocuklarda şu an çok şaşkın. Böyle güzellikleri görmeleri de benim için çok gurur verici. İçerisinin soğuk ve sarkıkların oluşumu çok etkileyici. Daha önce Antalya’daki Damlataş mağarasına gitmiştim ama bu kadar yakınımızda olup da göremediğimiz bir yer çok ilginç geldi bana açıkçası” diye konuştu.