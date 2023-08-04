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Kültür Sanat
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Turistlerin yeni göz bebeği: Tulumtaş Mağarası

2023-08-04 11:39:26
Turistlerin yeni göz bebeği: Tulumtaş Mağarası

Ankara’da turizme kazandırılmak için restore edilen Tulumtaş Mağarası, açıldığı gün itibariyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

#1
Foto - Turistlerin yeni göz bebeği: Tulumtaş Mağarası

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi, başkentin turizmine kazandırılması için ilçedeki Tulumtaş Mağarasını restore etti. Restorasyonun ardından açılan mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Gölbaşı Belediyesi ise mağara meraklılarını, her gün belirlediği saatlerde belediyenin otobüsleriyle mağaraya ulaşımını sağlıyor. 1 ağustosta açılan mağaranın oluşumu ise 1 milyon yıl öncesine dayanıyor. Mağara 1992 yılında Ankara Çevre Yolu inşası için işletilen taş ocağındaki çalışmalar sırasında keşfedildi. Gölbaşı Belediyesinin titiz çalışmaları neticesinde mağara başkentin turizmine kazandırıldı.

#2
Foto - Turistlerin yeni göz bebeği: Tulumtaş Mağarası

Tulumtaş Mağarası’nı çocuklarıyla beraber ziyaret eden Semanur Özdemir, mağarayı çok güzel bulduğunu söyledi. Hiç keşfedilmemiş bir yeri çocuklarıyla beraber gezmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Özdemir, doğal güzellikleri keşfetmelerinden dolayı özel anlar yaşadıklarını belirterek, “Biz daha önce de duymuştuk ama bugün deneyimledik. Çok da güzel oldu. Çocuklarda şu an çok şaşkın. Böyle güzellikleri görmeleri de benim için çok gurur verici. İçerisinin soğuk ve sarkıkların oluşumu çok etkileyici. Daha önce Antalya’daki Damlataş mağarasına gitmiştim ama bu kadar yakınımızda olup da göremediğimiz bir yer çok ilginç geldi bana açıkçası” diye konuştu.

#3
Foto - Turistlerin yeni göz bebeği: Tulumtaş Mağarası

Mağarayı annesiyle beraber ziyaret eden Derin Erdoğan ise mağarayı annesi ve arkadaşlarıyla gezmekten dolayı çok heyecanlı olduğunu kaydederek, “Sarkıklar güzel. Üstümüze su damlıyor. Taşların bir tanesine dokundum. Birazcık soğuktu. Damlalardan bir tanesi de kaşıma damladı” dedi.

#4
Foto - Turistlerin yeni göz bebeği: Tulumtaş Mağarası

Mağarayı gezen bir başka isim olan Ruhsar Adıgüzel ise mağaranın restore edilmesinin ardından çok güzel bir yere dönüştüğüne işaret ederek, “Ben çok beğendim ve çok güzel olmuş. Bu zamana kadar burayı neden açmamışlar. Daha önce Mersin’deki bir mağaraya gittim. Orası ayrı güzel ama burası daha hoşuma gitti. Hem serin hem de güzel. Taşlar nasıl damla şeklinde durmuş ve yıpranmış. Taşlar; sulardan mı, taştan mı ya da nemden mi ki bu damla şeklinde olmuş bunu merak ettim” ifadelerine yer verdi.

#5
Foto - Turistlerin yeni göz bebeği: Tulumtaş Mağarası

Mağaranın ziyaretçilerinden Aysun Köse ise söz konusu mağaranın ucunun Konya’ya kadar gittiğini dile getirerek, “Tam olarak araştıramadık ama gelip görmek istedik. Gayet güzel yapılmış ve dizaynı da güzel bir şekilde düzenlenmiş. Bu yüzden belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Daha önce de gezdiğim mağaralar olmuştu. Ben böyle tarihi yerleri gezmesini çok seviyorum” açıklamalarında bulundu.

#6
Foto - Turistlerin yeni göz bebeği: Tulumtaş Mağarası

Tulumtaş Mağarası’nın giriş ücretleri; yetişkinler için 30 TL, öğrenciler için ise 15 TL olarak belirlendi.

#7
Foto - Turistlerin yeni göz bebeği: Tulumtaş Mağarası

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