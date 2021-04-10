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Türkiye
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Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

2021-04-10 11:55:59
Tur otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Konya'da, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

#1
Foto - Cavit Yücesan idaresindeki tur otobüsü, Konya-Aksaray kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Cavit Yücesan idaresindeki tur otobüsü, Konya-Aksaray kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

#2
Foto - İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsteki 43 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otobüsteki 43 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

#3
Foto - Tur otobüsünün Antalya'dan Kapadokya bölgesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Tur otobüsünün Antalya'dan Kapadokya bölgesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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