Tunceli'de kurulacak! Onlarca kişiye iş imkanı olacak

Temel atma töreninde konuşan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Bakanlarımızın destekleriyle Tunceli’nin her gün bir adım daha ileriye, bir adım daha güzelliğe doğru yol yürümeye devam ettiğini söyledi. Vali Özkan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle insanlarımıza, gençlerimize iş ve ekmek kapısı olacak fabrikamızın temelini atıyoruz. Burada İl Özel İdaremiz ve Fırat Kalkınma Ajansımız koordine halinde çalışmayı yürütüyorlar. İnşallah eylül sonunda fabrikamız tamamlanacak. Burada gençlerimiz, insanlarımız ekmek bulacak. Bu vesileyle her zaman himayelerini bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Teknoloji Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, emeği geçenlere, İl Özel İdaremize, Fırat Kalkınma Ajansımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah iyi olacak, inşallah daha güzelliklerle daha farklı sektörlerde Tuncelimiz yatırımlarla buluşacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.