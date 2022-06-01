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Tunceli'de kurulacak! Onlarca kişiye iş imkanı olacak

2022-06-01 16:40:12
Tunceli'de kurulacak! Onlarca kişiye iş imkanı olacak

Tunceli’de 300 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli resmen atıldı

#1
Foto - ’Çalışan ve Üreten Gençler Programı’ çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve 8 milyon 553 bin lira ihale bedeli olan proje için 3 bin metrekarelik konfeksiyon fabrikası kurulacak.

’Çalışan ve Üreten Gençler Programı’ çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen ve 8 milyon 553 bin lira ihale bedeli olan proje için 3 bin metrekarelik konfeksiyon fabrikası kurulacak.

#2
Foto - Temel atma töreninde konuşan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Bakanlarımızın destekleriyle Tunceli’nin her gün bir adım daha ileriye, bir adım daha güzelliğe doğru yol yürümeye devam ettiğini söyledi. Vali Özkan,

Temel atma töreninde konuşan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Bakanlarımızın destekleriyle Tunceli’nin her gün bir adım daha ileriye, bir adım daha güzelliğe doğru yol yürümeye devam ettiğini söyledi. Vali Özkan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle insanlarımıza, gençlerimize iş ve ekmek kapısı olacak fabrikamızın temelini atıyoruz. Burada İl Özel İdaremiz ve Fırat Kalkınma Ajansımız koordine halinde çalışmayı yürütüyorlar. İnşallah eylül sonunda fabrikamız tamamlanacak. Burada gençlerimiz, insanlarımız ekmek bulacak. Bu vesileyle her zaman himayelerini bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, Teknoloji Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, emeği geçenlere, İl Özel İdaremize, Fırat Kalkınma Ajansımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah iyi olacak, inşallah daha güzelliklerle daha farklı sektörlerde Tuncelimiz yatırımlarla buluşacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

#3
Foto - Daha sonra konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da

Daha sonra konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da "Projenin tamamlanmasıyla inşallah burada bir fabrika açılmış olacak. Hem Tunceli'mizin üretimine katkıda bulunacak, hem organize sanayi bölgemizin hareketlenmesini sağlayacak hem de 300 gencimize iş sağlanmış olacak” diye konuştu. Konuşmaların ardından Eylül ayının sonunda tamamlanması planlanan fabrikanın temel atma töreni gerçekleştirildi.

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