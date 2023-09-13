Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası

Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana içme suyuna 16 ayda 16 kez zam yaparak kırılması güç bir rekora imza atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in zam furyası vatandaşı canından bezdirdi. İzmir'in Menderes İlçesine bağlı Bulgurca Mahallesi sakinleri, yüksek su faturaları karşısında isyan etti. "Biz suyu ateş söndürdüğünü bilirdik de vatandaşı yaktığını bilmezdik" diyen vatandaşlar su faturalarını ödemekte büyük güçlük çektiklerini söyledi. Bu mahalledeki su faturaları 1500 ila 2000 lira gibi oldukça yüksek rakamlardan başlayarak 7 ila 8 bin liraya kadar çıkıyor.