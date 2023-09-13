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Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası

2023-09-13 09:44:46
Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası

Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana içme suyuna 16 ayda 16 kez zam yaparak kırılması güç bir rekora imza atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in zam furyası vatandaşı canından bezdirdi. İzmir'in Menderes İlçesine bağlı Bulgurca Mahallesi sakinleri, yüksek su faturaları karşısında isyan etti. "Biz suyu ateş söndürdüğünü bilirdik de vatandaşı yaktığını bilmezdik" diyen vatandaşlar su faturalarını ödemekte büyük güçlük çektiklerini söyledi. Bu mahalledeki su faturaları 1500 ila 2000 lira gibi oldukça yüksek rakamlardan başlayarak 7 ila 8 bin liraya kadar çıkıyor.

#1
Foto - Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası

İçme suyu tarifelerine geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana TÜİK'in her ay açıkladığı ÜFE oranlarında zam yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye genelinde kırılması güç bir rekora imza attı. Soyer, 2022 yılı mart ayından 2023 Temmuz ayına kadar içme suyuna art arda 16 kez zam yaptı. Kentte suyun ton fiyatı yüzde 300 artarken vatandaşlar ev ve işyerlerinde musluk açmaya korkar oldu.

#2
Foto - Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası

EV KİRASI ÖDER GİBİ İçme suyu faturalarına art arda gelen zamlar kentin kırsal kesimlerinde yaşayan vatandaşları da vurdu. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Bulgurca Mahallesinde vatandaşlar ev kirası öder gibi su faturası ödemeye başladı.

#3
Foto - Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası

Mahallede hane başına bin ila 2 bin liradan başlayıp 7 ila 8 bin liraya kadar çıkan su faturaları vatandaşı deyin yerindeyse canından bezdirdi.

#4
Foto - Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası

OCAK AYINDAN BU YANA Yılbaşından bu yana içme suyu faturalarının yüksek geldiğini belirten vatandaşlar Menderes Belediyesi'ne ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları başvuruların da sonuçsuz kaldığını söyledi. Su faturalarının neden yüksek geldiğini öğrenmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gittiklerini belirten vatandaşlar,

#5
Foto - Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası

"Yüksek su faturalarını sorduğumuzda bize komisyon geldi, mahallenizde inceleme yaptı. Bu köye indirimli su vermeyin' yönünde rapor verdi' diyorlar. Suyu tüketsek helali hoş olsun.

#6
Foto - Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası

Ama çoğumuzun suladığı bahçesi, beslediği hayvanı olmadığı halde astronomik faturalar geliyor. Bizde ne yapacağımızı şaşırdık. Birçoğumuz su faturalarını ödeyemez duruma geldik. Soruna biz çözüm bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

#7
Foto - Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası

SUYUN VATANDAŞI YAKTIĞINI BİLMEZDİK Her yan gelen yüksek su faturaları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar: "Biz suyu ateş söndürdüğünü bilirdik de vatandaşı yaktığını bilmezdik.

#8
Foto - Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası

Bizde ne yapacağımızı şaşırdık. Zaten mahalle olarak doğru düzgün hizmet alamıyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi bir de art arda gelen yüksek su faturaları bizleri canımızdan bezdirdi." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Tunç Soyer İzmirlileri canından bezdirdi! CHP’li belediyeden, ev kirası gibi su faturası

ÇÖZÜM BEKLENİYOR İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de giden mahalle halkı, yüksek faturanın açıklamasını sorduklarında ise tatmin edici bir cevap alamadıklarını dile getirdi. Musluk açmaya korkan mahalleli bir an evvel çözüm bulunmasını istiyor.

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