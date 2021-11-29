2021-11-29 16:46:06 Tunç müjdeli haberi verdi!
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç müjdeli haberi verdi.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç müjdeli haberi verdi.
11 Ağustos günü Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleşen ve 82 kişinin hayatını kaybettiği, 228 kişinin ise yaralandığı sel felaketinden etkilenen Bartın-Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa karayolu üzerindeki Kumluca-2 köprüsü hizmet vermeye hazır.
Konuya ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"11 Ağustos’ta meydana gelen sel afetinde yıkılan Bartın-Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa karayolu üzerindeki Kumluca-2 Köprüsünün açılışını 02.12.2021 Perşembe saat: 11:00’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. @akaraismailoglu’nun katılımı ile gerçekleştireceğiz.
Şimdiden hayırlı olsun."
İşte Yılmaz Tunç 'un o paylaşımı...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23