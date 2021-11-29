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Gündem
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Tunç müjdeli haberi verdi!

2021-11-29 16:46:06
Tunç müjdeli haberi verdi!

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç müjdeli haberi verdi.

#1
Foto - 11 Ağustos günü Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleşen ve 82 kişinin hayatını kaybettiği, 228 kişinin ise yaralandığı sel felaketinden etkilenen Bartın-Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa karayolu üzerindeki Kumluca-2 köprüsü hizmet vermeye hazır.

11 Ağustos günü Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleşen ve 82 kişinin hayatını kaybettiği, 228 kişinin ise yaralandığı sel felaketinden etkilenen Bartın-Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa karayolu üzerindeki Kumluca-2 köprüsü hizmet vermeye hazır.

#2
Foto - Konuya ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Konuya ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto -

"11 Ağustos’ta meydana gelen sel afetinde yıkılan Bartın-Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa karayolu üzerindeki Kumluca-2 Köprüsünün açılışını 02.12.2021 Perşembe saat: 11:00’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. @akaraismailoglu’nun katılımı ile gerçekleştireceğiz.

#4
Foto - Şimdiden hayırlı olsun.

Şimdiden hayırlı olsun."

#5
Foto - İşte Yılmaz Tunç 'un o paylaşımı...

İşte Yılmaz Tunç 'un o paylaşımı...

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