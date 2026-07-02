Gazze’deki soykırımın 1000. Günü Terör itleri her gün 73 masum cana kıydı

Saldırıların henüz ilk dakikalarında İran lideri Ali Hamaney başta olmak üzere Tahran yönetiminin siyasi ve askeri lider kadrolarının hedef alındığı çatışma, İran'ın İsrail'i füzelerle hedef almasının yanı sıra Hürmüz Boğazı'nı kapatması, Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vurmasıyla devam etti. İsrail'in 7 Ekim'i bahane göstererek yaktığı ateş, ABD'yi de yanına alarak yaklaşık 93 milyon nüfus ve 1 milyon 650 bin kilometrekare toprağa sahip İran'a düzenlediği saldırılarla, tüm dünyayı derin siyasi ve ekonomik krize sürükleyen tarihi bir savaşa dönüştü. Savaş boyunca İsrail ordusu ABD ile birlikte İran'da askeri hedeflerin yanı sıra sivil altyapıyı, yönetim merkezlerini ve ekonomik tesisleri doğrudan hedef alarak ülke içerisinde siyasi ve ekonomik etkisi uzun süre hissedilecek bir hasara yol açtı.