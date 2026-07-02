Gazze’deki soykırımın 1000. Günü Terör itleri her gün 73 masum cana kıydı
Terör devleti, soykırımcı İsrail'in, Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı soykırım saldırıları 1000. gününe girerken geride ağır bir tablo bıraktı. Aradan geçen 1000 günde İsrail saldırıları nedeniyle defalarca zorla yerinden edilen yaklaşık 2 milyon 400 bin Filistinli etnik temizliğe maruz kalırken, 21 bin 500'den fazlası çocuk ve 12 bin 500'den fazlası kadın olmak üzere 73 bin 66 Filistinli şehit oldu. Acı tablo katiller sürüsünün her gün 73 masumu katlettiğini gözler önüne serdi