  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

Almanya'dan Türkiye bombası! Geleceğin petrolü...

Škoda iki modelini yeniledi! Neler değişti? Ne zaman Türkiye’ye geliyor?

Almanya'dan Bayraktar TB2'ye yakın markaj: Türkler savunma politikasında Yeni bir dönem başlattı

AK Parti’de beklenmedik ayrılık! Bakalım şimdi ne olacak

‘Biz arkadaşlarımızla ona geçiyoruz!’ İslam Memiş parasını nereye yatırdığını açıkladı

Merkez Bankası’ndan “dolar” bombası! Resmen açıkladı! O tarihte 10 lira birden yükselecek

Ve resmen açıklandı! Real Madrid'in efsanesi Türkiye'de! Erden Timur tarihi transfere hazırlanıyor: Galatasaray şimdiden şampiyon

AK Parti’de şok istifa! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Merkez Bankası'ndan dolar sahiplerini terletecek gelişme! Bir ilk yaşandı
Spor
12
Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

2024-02-10 12:41:00
Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

Son dakika haberleri… Son yılların en popüler yapay zeka robotu olan ChatGPT, Süper Lig tarihinin en iyi ilk 11'ini belirledi. Yapay zekaya dayalı bir sohbet uygulaması olan ChatGPT, tüm zamanların en iyi ilk 11'ini belirlerken şaşırtan isimleri de listeye ekledi. Futbolseverlerin büyük ilgiyle incelediği liste, taraftarlar tarafından da çok konuşulacak. İşte son dakika haberinin detayları… İşte yapay zekanın belirlediği en iyi Süper Lig 11'i…

#1
Foto - Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

CLAUDIO TAFFAREL

#2
Foto - Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

GÖKHAN GÖNÜL

#3
Foto - Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

BÜLENT KORKMAZ

#4
Foto - Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

PEPE

#5
Foto - Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

ROBERTO CARLOS

#6
Foto - Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

EMRE BELÖZOĞLU

#7
Foto - Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

SELÇUK İNAN

#8
Foto - Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

ARDA TURAN

#9
Foto - Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

GHEORGHE HAGI

#10
Foto - Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

ALEX DE SOUZA

#11
Foto - Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

HAMİ MANDIRALI

Ahmet Türk: Çözmek isterse Erdoğan çözer, çünkü o lider
Gündem

Ahmet Türk: Çözmek isterse Erdoğan çözer, çünkü o lider

DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, CHP'nin muazzam sorunları çözecek kabiliyette olmadığını ve büyük sorunları çö..
ABD üssüne roket saldırısı
Dünya

ABD üssüne roket saldırısı

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde İran destekli gruplar, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roket saldırısı düzenledi.
Helal olsun Katar! 170 milyon TL'lik müthiş adım
Dünya

Helal olsun Katar! 170 milyon TL'lik müthiş adım

İsrail'in alçak saldırılarına maruz kalan Filistin'in her zaman yanında yer alan Katar'da öğrenciler, 20 milyon riyal (yaklaşık 170 milyon T..
Aliyev ve Selçuk Bayraktar törene katılmıştı... Dikkatlerden kaçan müthiş detay!
Gündem

Aliyev ve Selçuk Bayraktar törene katılmıştı... Dikkatlerden kaçan müthiş detay!

Azerbaycan, AKINCI TİHA için inşa ettiği hangara bugün törenle faaliyete aldı. Azerbaycan’daki AKINCI töreninde, SOM Seyir Füzesi detayı dik..
İYİ Parti'de bir istifa daha!
Siyaset

İYİ Parti'de bir istifa daha!

İYİ Parti Bayrampaşa Kurucu İlçe Başkanı Raif Güler, partisinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu: "İktidara yıllar sonra seçim hezimeti ..
Siz uyduruk bir aday çıkarın ama bizi destekleyin! Sağ el ile sol kulak gösteriliyor
Gündem

Siz uyduruk bir aday çıkarın ama bizi destekleyin! Sağ el ile sol kulak gösteriliyor

Son dönemde CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM arasındaki ittifak bilmecesi siyasetin gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor. PKK'n..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23