Tüm zamanların en iyi Süper Lig takımı belli oldu!: Olay oldu olay… Bakalım şimdi ne olacak

Son dakika haberleri… Son yılların en popüler yapay zeka robotu olan ChatGPT, Süper Lig tarihinin en iyi ilk 11'ini belirledi. Yapay zekaya dayalı bir sohbet uygulaması olan ChatGPT, tüm zamanların en iyi ilk 11'ini belirlerken şaşırtan isimleri de listeye ekledi. Futbolseverlerin büyük ilgiyle incelediği liste, taraftarlar tarafından da çok konuşulacak. İşte son dakika haberinin detayları… İşte yapay zekanın belirlediği en iyi Süper Lig 11'i…