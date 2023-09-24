Tüm Türkiye’yi titretecek dolar iddiası! Ortalık yangın yerine dönecek

Altın piyasasında, ons fiyatlarının 2000 dolar seviyelerini tekrar ziyaret etmesi potansiyeli bulunmaktadır. Bu duruma paralel olarak, küresel arenada dolar endeksinde küçük bir gerileme yaşanabilirken, Türk lirası karşısında değerlenmeye devam etmesi, hem ons değerinin artışı hem de döviz kurundaki yükseliş, gram altın değerlerinde ciddi bir artışa yol açabilir. Türk lirasının şu anki değeri, idealin üzerinde seyrediyor ve dolar/TL oranının 42-43 lira seviyelerine gelmesi gerekmekte. Bu durumun gerçekleşeceğini gözlemleyeceğiz; doların değerini arttırmak mecburiyetinde kalabiliriz ve Türkiye'nin isteği ne olursa olsun, doların değerini 42 liralara çekmek zorunda kalabiliriz."