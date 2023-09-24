2023-09-24 09:49:57 Tüm Türkiye’yi titretecek dolar iddiası! Ortalık yangın yerine dönecek
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den bomba dolar tahmini. Piyasaları değerlendiren Selçuk Geçer, dolar kurunda beklediği yeni seviyeyi duyurdu. FED tarafından alınan sıkı para politika önlemleri doları tetiklerken Dolar\TL 27,14 liraya kadar yükselmiş durumda. Yatırımcılar 'Dolar yükselecek mi, düşecek mi?' sorusunu araştırırken Selçuk Geçer'den bomba tahmin geldi. Doları olan elinde beklesin! Selçuk Geçer doların duracağı rakamı açıkladı.