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Tüm Türkiye’yi titretecek dolar iddiası! Ortalık yangın yerine dönecek

2023-09-24 09:49:57
Tüm Türkiye’yi titretecek dolar iddiası! Ortalık yangın yerine dönecek

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den bomba dolar tahmini. Piyasaları değerlendiren Selçuk Geçer, dolar kurunda beklediği yeni seviyeyi duyurdu. FED tarafından alınan sıkı para politika önlemleri doları tetiklerken Dolar\TL 27,14 liraya kadar yükselmiş durumda. Yatırımcılar 'Dolar yükselecek mi, düşecek mi?' sorusunu araştırırken Selçuk Geçer'den bomba tahmin geldi. Doları olan elinde beklesin! Selçuk Geçer doların duracağı rakamı açıkladı.

#1
Foto - Tüm Türkiye’yi titretecek dolar iddiası! Ortalık yangın yerine dönecek

Dolar kuru ile ilgili flaş gelişme! ABD Merkez Bankası'nın (FED) uyguladığı sıkı para politikaları ile birlikte yükselişe devam eden dolar kuru 27,14 TL'ye kadar çıkmış durumda. Piyasaları değerlendiren ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolarda beklediği yeni seviyeyi duyurdu. Yatırımcılar 'Dolar 30 TL'yi aşacak mı? Dolar yükselmeye devam edecek mi?' sorularını araştırırken Selçuk Geçer'den bomba açıklama geldi. Doları olan elinde beklesin! Selçuk Geçer doların duracağı rakamı açıkladı. Kimse bu seviyeyi beklemiyordu.

#2
Foto - Tüm Türkiye’yi titretecek dolar iddiası! Ortalık yangın yerine dönecek

Geçen hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyurulan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 68 seviyesine çekmesi, Türk lirasında dalgalanmalara neden oldu. Duyurulan rakam sonrası piyasaları değerlendiren Selçuk Geçer, ABD'de geçtiğimiz hafta duyurulan enflasyonun 3.7 ile projeksiyonların üzerinde gerçekleşmesinin ardından, çekirdek enflasyonun 4.2 ile hedeflenen seviyede stabilizasyonun sağlanamayacağını söyledi. Dolar kurunda beklediği yeni seviyeleri duyuran Geçer, şunları söyledi:

#3
Foto - Tüm Türkiye’yi titretecek dolar iddiası! Ortalık yangın yerine dönecek

"Bilindiği üzere, yaz aylarının başlarında Fed'in sıkı para politikalarından sapması, 2023 sonuna kadar faiz oranlarını stabil tutması ve 2024'te faiz indirimlerine geçiş yapması planlanmaktaydı. Fakat, evdeki hesap çarşıya uymadı. ABD'de duyurulan enflasyon rakamları, özellikle kritik kabul edilen çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde seyretmesi dikkat çekmektedir.

#4
Foto - Tüm Türkiye’yi titretecek dolar iddiası! Ortalık yangın yerine dönecek

Daha öncesinde de belirtmiş olduğum üzere, global ekonomi yeni bir enflasyonist dalga ile karşı karşıya kalabilir. Petrol fiyatlarının 100 doların eşiğine gelmesi ve bu seviyeyi aşması durumunda, bu barajı aşarak küresel ölçekte yeni bir enflasyonist çalkantıya yol açabilecektir. Türkiye'nin durumu zaten bu gelişmelere bağlı olmaksızın durağanlaşmıştır. Fakat, daha da olumsuz bir seyir beklenmektedir.

#5
Foto - Tüm Türkiye’yi titretecek dolar iddiası! Ortalık yangın yerine dönecek

Altın piyasasında, ons fiyatlarının 2000 dolar seviyelerini tekrar ziyaret etmesi potansiyeli bulunmaktadır. Bu duruma paralel olarak, küresel arenada dolar endeksinde küçük bir gerileme yaşanabilirken, Türk lirası karşısında değerlenmeye devam etmesi, hem ons değerinin artışı hem de döviz kurundaki yükseliş, gram altın değerlerinde ciddi bir artışa yol açabilir. Türk lirasının şu anki değeri, idealin üzerinde seyrediyor ve dolar/TL oranının 42-43 lira seviyelerine gelmesi gerekmekte. Bu durumun gerçekleşeceğini gözlemleyeceğiz; doların değerini arttırmak mecburiyetinde kalabiliriz ve Türkiye'nin isteği ne olursa olsun, doların değerini 42 liralara çekmek zorunda kalabiliriz."

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