SGK’dan ömür boyu maaş imkanı! Yüzde 10 şartını karşılayan herkese ödeniyor
İş kazası veya meslek hastalığı sonucu kalıcı hasar yaşayan çalışanları yakından ilgilendiren kritik bir sosyal güvenlik hakkı yeniden gündemde. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybeden sigortalıların, ömür boyu "sürekli iş göremezlik geliri" alabileceğini duyurdu. Üstelik bu haktan yararlanmak için emekli olma şartı aranmıyor ve çalışanlar maaşlarını alırken sigortalı iş hayatlarına devam edebiliyor.