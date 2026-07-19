SGK’dan ömür boyu maaş imkanı! Yüzde 10 şartını karşılayan herkese ödeniyor

Normal şartlarda emekli olabilmek için gereken yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı gibi kriterler bu maaş türünde aranmıyor. Üstelik bir iş yerinde emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya devam eden kişiler de bu haktan eksiksiz yararlanabiliyor. Sürekli iş göremezlik maaşının bağlanabilmesi için SGK Sağlık Kurulu tarafından belirlenen yasal bir alt sınır bulunuyor. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan raporlar doğrultusunda, işçinin meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybetmiş olması gerekiyor. Bu oranın altında kalan yaralanma veya hastalıklara aylık bağlanmıyor. Kurul tarafından tespit edilen hasar oranı ne kadar yüksek olursa, sigortalıya her ay ödenecek olan maaş miktarı da aynı oranda artış gösteriyor.