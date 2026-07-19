200 yıl yetecek kadar gaz var ama depolar tam takır: Yerli gazdan tamı tamına 7 kat daha pahalı

Gaz arzı kesilen ve sözleşmeleri "kesintili" statüsünde olan şirketler; üretim hatlarını durdurmak, dizel ve kömür gibi daha maliyetli ve yüksek emisyonlu yakıtlara geçmek ya da alternatif tedarikçilere yönelmek zorunda kaldı. Vaca Muerta bölgesini Arjantin'in merkezine bağlayan 573 kilometrelik Presidente Nestor Kirchner Boru Hattı 2023 yılında işletmeye alınmıştı. Ancak hattın taşıma kapasitesini artıracak olan genişletme projesi henüz tamamlanamadı.