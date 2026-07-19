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200 yıl yetecek kadar gaz var ama depolar tam takır: Yerli gazdan tamı tamına 7 kat daha pahalı

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200 yıl yetecek kadar gaz var ama depolar tam takır: Yerli gazdan tamı tamına 7 kat daha pahalı

Dünyanın en büyük kayaç gazı rezervlerinden biri olan Vaca Muerta, rekor seviyede üretim yapmasına rağmen Arjantin'deki sanayiyi kurtarmaya yetmedi. Altyapı yetersizliği ve kışın getirdiği dondurucu soğuklar nedeniyle arz krizi yaşayan ülkede, 500'den fazla fabrika üretimini durdurmak zorunda kaldı. Yerli gazdan 7 kat daha pahalı olan ithal gazı kabul etmeyen sanayiciler, ciddi bir maliyet kıskacıyla karşı karşıya.

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Foto - 200 yıl yetecek kadar gaz var ama depolar tam takır: Yerli gazdan tamı tamına 7 kat daha pahalı

Patagonya bölgesinde yer alan ve dünyanın en büyük kayaç gazı rezervlerinden biri olan Vaca Muerta oluşumunda günlük üretim 140 milyon metreküp ile rekor seviyeye ulaştı. Fundar adlı kuruluşun raporuna göre Arjantin’in yaklaşık 200 yıllık iç tüketimini karşılayabilecek kapasitede kaynağa sahip olunmasına rağmen, altyapı ve taşıma ağındaki yetersizlikler nedeniyle kış döneminde sanayi kuruluşlarına gaz verilemedi.

#2
Foto - 200 yıl yetecek kadar gaz var ama depolar tam takır: Yerli gazdan tamı tamına 7 kat daha pahalı

Geçtiğimiz hafta ülkeyi etkisi altına alan kutup soğukları, konutların ısınma amaçlı gaz talebini üç katına çıkardı. Arjantin genelinde hanelerin yüzde 55’inin doğrudan şebekeye bağlı olması ve yasal önceliğin konutlar ile küçük işletmelere verilmesi nedeniyle, sanayi sektöründe kitlesel kesintilere gidildi. İş dünyası dernekleri ve sektör temsilcilerinin yaptığı açıklamalara göre; ülke genelinde 500'den fazla sanayi kuruluşu arz kesintisinden etkilendi. Üretim merkezine uzak olan Cordoba ve kuzey eyaletleri arasında kalan bölgede 600'den fazla fabrika tamamen faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

#3
Foto - 200 yıl yetecek kadar gaz var ama depolar tam takır: Yerli gazdan tamı tamına 7 kat daha pahalı

Gaz arzı kesilen ve sözleşmeleri "kesintili" statüsünde olan şirketler; üretim hatlarını durdurmak, dizel ve kömür gibi daha maliyetli ve yüksek emisyonlu yakıtlara geçmek ya da alternatif tedarikçilere yönelmek zorunda kaldı. Vaca Muerta bölgesini Arjantin'in merkezine bağlayan 573 kilometrelik Presidente Nestor Kirchner Boru Hattı 2023 yılında işletmeye alınmıştı. Ancak hattın taşıma kapasitesini artıracak olan genişletme projesi henüz tamamlanamadı.

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Foto - 200 yıl yetecek kadar gaz var ama depolar tam takır: Yerli gazdan tamı tamına 7 kat daha pahalı

Eski Hidrokarbon Müsteşarı ve Buenos Aires Üniversitesi Gaz ve Petrol Enstitüsü Direktörü Juan José Carbajales, projenin onay sürecinin 16 ay sürdüğünü ve normal şartlarda bu kışa yetişebilecek olan genişletmenin ancak gelecek yıl tamamlanabileceğini belirtti. Mevcut durumda, ülkedeki üretim artış hızı tüketim merkezlerine taşıma kapasitesinden daha hızlı ilerliyor. Ayrıca ülkede kış aylarındaki tüketim zirvelerini dengeleyecek kara tabanlı sıvılaştırma tesisi veya yeraltı depolama alanı bulunmuyor.

#5
Foto - 200 yıl yetecek kadar gaz var ama depolar tam takır: Yerli gazdan tamı tamına 7 kat daha pahalı

Devlet şirketi YPF’nin Rio Negro kıyısındaki yüzer sıvılaştırma ünitesi projesi ise iç piyasa darboğazından ziyade gelecekteki LNG ihracatını hedefliyor. Kritik arz açığını kapatmak için Bolivya'dan boru hattıyla ve Escobar limanından LNG yoluyla gaz ithal eden Arjantin hükümeti, bu yıl ek hacimlerin ön sözleşme maliyetlerini sanayi kuruluşlarına devretmeyi teklif etti. Yerli gazın milyon BTU başına maliyeti yaklaşık 3 dolar seviyesindeyken, ithal gaz maliyetinin 20 doların üzerine çıkması nedeniyle birçok fabrika bu teklifi kabul etmedi.

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