200 yıl yetecek kadar gaz var ama depolar tam takır: Yerli gazdan tamı tamına 7 kat daha pahalı
Dünyanın en büyük kayaç gazı rezervlerinden biri olan Vaca Muerta, rekor seviyede üretim yapmasına rağmen Arjantin'deki sanayiyi kurtarmaya yetmedi. Altyapı yetersizliği ve kışın getirdiği dondurucu soğuklar nedeniyle arz krizi yaşayan ülkede, 500'den fazla fabrika üretimini durdurmak zorunda kaldı. Yerli gazdan 7 kat daha pahalı olan ithal gazı kabul etmeyen sanayiciler, ciddi bir maliyet kıskacıyla karşı karşıya.