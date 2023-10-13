Tüm Türkiye’ye büyük müjde verildi! O paralar hesaplara yatıyor! Bayram ettirecek gelişme! Hadi hayırlı olsun

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl şu ana kadar 47 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yaptıklarını, sene sonuna kadar bu rakamın 64 milyar liraya ulaşacağını belirterek, "Bugün de çeşitli kalemlerden oluşmak üzere 630 milyon lirayı daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım." dedi. Bakan Yumaklı, Malatya Valiliği ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde devletin tüm imkanlarıyla başlattığı çalışmaların sürdüğünü belirtti. Deprem bölgesinde tarımsal destek ödemelerinin öne çekiliğini aktaran Yumaklı, şöyle konuştu: "408 milyon lira Malatya'da olmak üzere yaklaşık 13,7 milyar liralık destekleri önce çekerek ödedik. Toprak Mahsulleri Ofisimiz ve Tarım Kredi Kooperatiflerimiz de ürün alımlarına ara vermeden devam etti. TMO'nun Malatya Ajans Amirliğini, Şube Müdürlüğü statüsüne çevirerek ürün alımlarıyla ilgili herhangi bir sorun oluşmamasını engelledik. Tarımsal kredilerin faizlerinin ertelenmesi, ORKÖY kredileri, hibe ve destek sürelerinin uzatılması gibi hususlar da bu dönemde gerçekleşti. Malatya'da 116 milyonu olmak üzere toplamda 1,3 milyar liralık da hayvansal üretim yapan üreticilerimize destek ödemesi de yapıldı. Malatya'da 3 bin 500 tona yakın toplam 16 bin tonluk yem desteği de oldu."