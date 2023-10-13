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Tüm Türkiye’ye büyük müjde verildi! O paralar hesaplara yatıyor! Bayram ettirecek gelişme! Hadi hayırlı olsun

Ekonomi
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Tüm Türkiye’ye büyük müjde verildi! O paralar hesaplara yatıyor! Bayram ettirecek gelişme! Hadi hayırlı olsun

2023-10-13 14:35:52
Tüm Türkiye’ye büyük müjde verildi! O paralar hesaplara yatıyor! Bayram ettirecek gelişme! Hadi hayırlı olsun

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl şu ana kadar 47 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yaptıklarını, sene sonuna kadar bu rakamın 64 milyar liraya ulaşacağını belirterek, "Bugün de çeşitli kalemlerden oluşmak üzere 630 milyon lirayı daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım." dedi. Bakan Yumaklı, Malatya Valiliği ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde devletin tüm imkanlarıyla başlattığı çalışmaların sürdüğünü belirtti. Deprem bölgesinde tarımsal destek ödemelerinin öne çekiliğini aktaran Yumaklı, şöyle konuştu: "408 milyon lira Malatya'da olmak üzere yaklaşık 13,7 milyar liralık destekleri önce çekerek ödedik. Toprak Mahsulleri Ofisimiz ve Tarım Kredi Kooperatiflerimiz de ürün alımlarına ara vermeden devam etti. TMO'nun Malatya Ajans Amirliğini, Şube Müdürlüğü statüsüne çevirerek ürün alımlarıyla ilgili herhangi bir sorun oluşmamasını engelledik. Tarımsal kredilerin faizlerinin ertelenmesi, ORKÖY kredileri, hibe ve destek sürelerinin uzatılması gibi hususlar da bu dönemde gerçekleşti. Malatya'da 116 milyonu olmak üzere toplamda 1,3 milyar liralık da hayvansal üretim yapan üreticilerimize destek ödemesi de yapıldı. Malatya'da 3 bin 500 tona yakın toplam 16 bin tonluk yem desteği de oldu."

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Foto - Tüm Türkiye’ye büyük müjde verildi! O paralar hesaplara yatıyor! Bayram ettirecek gelişme! Hadi hayırlı olsun

Bakan Yumaklı, afet bölgesinde hayvan hastalıklarında programlı aşıların hız kesmeden devam ettiğini ve 15 binden fazla personelin bölgede görev yaptığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "depremde hayvanları telef olan çiftçilerimizin kayıplarını birebir telafi edeceğiz." sözünü yerine getirmek üzere çalışmalara başladıklarını anımsatan Yumaklı, şöyle devam etti: "3 bin 249'u Malatya'da olmak üzere toplam 43 bin 217 küçükbaş hayvanın dağıtımını tamamladık. Yine 1347 arılı kovan Malatya'da olmak üzere, toplam 26 bin 273 arılı kovanı üreticilerimize verdik. Bütün Türkiye'de 550 bine yakın kanatlı hayvan telefi vardı bunların da dağıtımını yaptık. İnşallah bugün de depremde büyükbaş hayvanlarını kaybetmiş olan üreticilerimize yaklaşık 5 bin 800'e yakın büyükbaş hayvan dağıtımına başlıyoruz. Bunun başlangıcını Malatya'da yapmak üzere buraya geldik ve 550'ye yakın büyükbaş hayvanını da dağıtımını bugün gerçekleştirmiş olacağız. Burada dağıtılacak hayvanların TİGEM'in üstün özellikleri sahip hayvanlar olduğu, üreticilerimizin bundan sonraki üretimlerinde hakikaten kendilerine fayda sağlayacağını düşünüyoruz."

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Foto - Tüm Türkiye’ye büyük müjde verildi! O paralar hesaplara yatıyor! Bayram ettirecek gelişme! Hadi hayırlı olsun

Deprem bölgesinin Türkiye'de tarımsal hasılanın yüzde 15'ini kapsadığını dile getiren Yumaklı, Türkiye'deki 7 çiftçiden 1'inin afet bölgesinde olduğunu ifade etti. Afet bölgesinde çalışmaları gözden geçirmek ve eksiklikleri görmek adına Malatya'ya geldiklerini hatırlatan Yumaklı, "Malatya'da tarımsal arazilerin sulamaya açılması konusu bizim en önemli konumuz. Hali hazırda Malatya'da DSİ takibinde olan 37 proje var. Bunlarla ilgili çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar Malatya'da yaklaşık 2 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlamış olacağız. Malatya'ya bu süre içerisinde bir bal ormanı da kurmuş olacağız." diye konuştu.

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Foto - Tüm Türkiye’ye büyük müjde verildi! O paralar hesaplara yatıyor! Bayram ettirecek gelişme! Hadi hayırlı olsun

Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Son 21 yılda bütün Türkiye'de bütün çiftçilerimize 845 milyar liralık destek ödemesi gerçekleştirdik. Bu yıl şu ana kadar 47 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yaptık. Sene sonuna kadar bu rakam yaklaşık 64 milyar lira olacak. Bugün de çeşitli kalemlerden oluşmak üzere 630 milyon lirayı daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım.

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Foto - Tüm Türkiye’ye büyük müjde verildi! O paralar hesaplara yatıyor! Bayram ettirecek gelişme! Hadi hayırlı olsun

Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi, hububat grubu için uygulamasına geçen yıl başladığımız, mazot ve gübre desteklerinin gelecek yılda ödenmesi yerine öne çekilerek ekim öncesinde ödenmesi ve ayni olarak ödenmesiyle alakalı hususta tamamlandı. Bu kapsamda yaklaşık 11,2 milyar lira çiftçilerimizin Ziraat Bankası kartlarına tanımlanmış oldu. Bu uygulamayı diğer ürünler için de yaygınlaştırılacağız."

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