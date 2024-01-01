2024-01-01 17:55:00 Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor! Yaptıkları namussuzluk akıllara durgunluk verdi! Siz de kanmayın bunlara kardeşim
Ankara’nın Polatlı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Uzun süredir tarım sektöründe faaliyet gösteren bir tohum firması, çiftçilere yüksek kar vaat edip mahsullerini satın aldı. Firma yetkilileri, çiftçilerden aldıkları mahsullerin bedellerini ödemedi. Firmanın kurucularının, 150 milyon TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Ankara’nın Polatlı ilçesinde faaliyet gösteren bir buğday tohum firması iddialara göre, birden fazla firma ve 100’ün üzerinde çiftçinin ürünlerinin parasını vermeden ortadan kayboldu.