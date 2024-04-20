Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

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Ankara'da toz taşınımı nedeniyle puslu hava kente hakim oldu.
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Ankara'da toz taşınımı nedeniyle puslu hava kente hakim oldu.
Havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri toz bulutlarına teslim oldu.
Güney sınırlarımızdaki ülkelerdeki toz bulutları geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de etkili olmaya başladı.
Toz taşınımı günlerdir Doğu ve Güneydoğu illerinde etkisini gösteriyor.
Bugün ise Başkent Ankara toza teslim oldu.
Sabah saatlerinden itibaren kentte puslu hava etkili oluyor.
Ortaya etkileyici kareler çıksa da uzmanlar toz taşınımı nedeniyle uyarlarda bulunuyor.
Özellikle alerjisi olanlar ve astım gibi solunum rahatsızlığı olanların, tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor.
Bu kapsamda önlem almak için uygun solunum koruyucu ekipman kullanımı, tozlu ortamlardan kaçınma, iyi havalandırılmış alanlarda çalışma ve tozun kontrol altında tutulması oldukça etkilidir.
Ayrıca, tozlu ortamlarda çalışan kişilerin düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçmeleri ve solunum yolu sağlıklarını izlemeleri önemlidir.
Toz partikülleri solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Özellikle ince toz partikülleri, bronşları ve akciğerleri etkileyebilir.
Kronik öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi semptomlara neden olabilir.
Toz taşınımı solunması, astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarının gelişme riskini artırabilir. Astım semptomları alevlenebilir ve KOAH'lı kişilerde semptomlar kötüleşebilir.
Toz partikülleri akciğerlerde iltihaplanmaya neden olabilir. Bu durum, akciğerlerin fonksiyonlarını etkileyebilir ve solunum zorluklarına yol açabilir.
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