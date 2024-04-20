  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
14
Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

2024-04-20 13:42:19
Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Ankara'da toz taşınımı nedeniyle puslu hava kente hakim oldu.

1
#1
Foto - Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Havaların ısınmasıyla birlikte Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri toz bulutlarına teslim oldu.

#2
Foto - Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Güney sınırlarımızdaki ülkelerdeki toz bulutları geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de etkili olmaya başladı.

#3
Foto - Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Toz taşınımı günlerdir Doğu ve Güneydoğu illerinde etkisini gösteriyor.

#4
Foto - Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Bugün ise Başkent Ankara toza teslim oldu.

#5
Foto - Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Sabah saatlerinden itibaren kentte puslu hava etkili oluyor.

#6
Foto - Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Ortaya etkileyici kareler çıksa da uzmanlar toz taşınımı nedeniyle uyarlarda bulunuyor.

#7
Foto - Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Özellikle alerjisi olanlar ve astım gibi solunum rahatsızlığı olanların, tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor.

#8
Foto - Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Bu kapsamda önlem almak için uygun solunum koruyucu ekipman kullanımı, tozlu ortamlardan kaçınma, iyi havalandırılmış alanlarda çalışma ve tozun kontrol altında tutulması oldukça etkilidir.

#9
Foto - Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Ayrıca, tozlu ortamlarda çalışan kişilerin düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçmeleri ve solunum yolu sağlıklarını izlemeleri önemlidir.

#10
Foto - Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Toz partikülleri solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Özellikle ince toz partikülleri, bronşları ve akciğerleri etkileyebilir.

#11
Foto - Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Kronik öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi semptomlara neden olabilir.

#12
Foto - Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Toz taşınımı solunması, astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarının gelişme riskini artırabilir. Astım semptomları alevlenebilir ve KOAH'lı kişilerde semptomlar kötüleşebilir.

#13
Foto - Tüm şehri toz kapladı! Zorunlu değilse evden çıkmayın, çok tehlikeli!

Toz partikülleri akciğerlerde iltihaplanmaya neden olabilir. Bu durum, akciğerlerin fonksiyonlarını etkileyebilir ve solunum zorluklarına yol açabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘İnce’ kumpasa ballı koltuk
Gündem

‘İnce’ kumpasa ballı koltuk

Kent uzlaşısı adı altında PKK’nın siyasi uzantısı DEM’le kirli ittifak yaparak belediyeleri ele geçiren CHP’de akraba saltanatı tam gaz sürü..
İttifak yapan Kemalistler mutlu mu şimdi? DEM’lilerden Mustafa Kemal’e ve Başkan Erdoğan’a küfür
Gündem

İttifak yapan Kemalistler mutlu mu şimdi? DEM’lilerden Mustafa Kemal’e ve Başkan Erdoğan’a küfür

CHP ittifakı yüzünden kendini nimetten sayan ve şımardıkça dili fazla uzayan DEM Partililer bu kez Başkan Erdoğan'a ve Mustafa Kemal'e küfre..
Tarihi gelişme! Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını dünyaya duyurdular
Gündem

Tarihi gelişme! Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını dünyaya duyurdular

Karayipler'de bulunan ada ülkesi Barbados, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin'i devlet olarak tanıdığını açıkladı.
Fransa haddini aştı! Putin toz duman edecek: Meğer mülklerine el koymuş! Tansiyon yükseldi!
Dünya

Fransa haddini aştı! Putin toz duman edecek: Meğer mülklerine el koymuş! Tansiyon yükseldi!

Fransız adli makamlarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdıracak bir hamle geldi. Habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Puti..
PKK ile çok haşır neşir oldular artık isimleri dillerinden düşmüyor! CHP’de skandal Cemil Bayık gafı!
Gündem

PKK ile çok haşır neşir oldular artık isimleri dillerinden düşmüyor! CHP’de skandal Cemil Bayık gafı!

İzmir'in Aliağa ilçesinde MHP'li Serkan Acar'ın üçüncü kez Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Belediye Meclisinin 2. oturumu yapıldı. Be..
O ülkede enerji santrallerine saldırı! OHAL ilan edildi
Dünya

O ülkede enerji santrallerine saldırı! OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, enerji santrallerine yapılan saldırılar sebebiyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği bildirildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23