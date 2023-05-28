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Yaşam
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Tüm sağlık sorunlarına rağmen sandığa gitti

2023-05-28 16:14:18
Tüm sağlık sorunlarına rağmen sandığa gitti

Şanlıurfa’da yaşayan 175 kilo ağırlığındaki seçmen, yürüyerek oy kullanmaya gitti.

#1
Foto - Tüm sağlık sorunlarına rağmen sandığa gitti

Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 175 kilo ağırlığındaki Selahattin Aydın, sağlık durumu yerinde olmamasına rağmen sandığa gitmeyenlere örnek olacak bir davranışta bulundu.

#2
Foto - Tüm sağlık sorunlarına rağmen sandığa gitti

. 58 yaşındaki seçmen, kilolarına aldırış etmeden oy kullanacağı İMKB İlkokuluna gitti. Normal hayatında merdivenleri tırmanmakta oldukça zorlanan Aydın, söz konusu ülkenin geleceği olunca merdivenleri tek başına çıkarak, 10137 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

#3
Foto - Tüm sağlık sorunlarına rağmen sandığa gitti

Oy kullandıktan sonra konuşan Aydın, vatana millete hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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