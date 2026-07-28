Tüm Müslümanlara “Elhamdülillah” dedirten karar! İstanbul’daki okullar için mescid talimatı

Mevcut okullar: Halihazırda kullanılan eğitim binalarında ise mevcut imkânlar dâhilinde uygun alanlar dönüştürülerek "cuma mescidi" haline getirilecek. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Toplumumuzun manevi değerleri doğrultusunda, öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının temel hak ve özgürlükleri kapsamında yer alan ibadet ihtiyaçlarının karşılanması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, okul ortamlarında öğrencilerin sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi ile birlikte, inanç ve ibadetlerini uygun ortamlarda yerine getirilebilecekleri alanların sağlanması eğitim hizmetlerinin bütünleyici bir parçası olup önemli bir gereksinim haline gelmiştir.