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Tüm dünyada oylamaya açıldı! İşte 'yılın fotoğrafları'...

2021-12-01 14:45:57
Tüm dünyada oylamaya açıldı! İşte 'yılın fotoğrafları'...

Anadolu Ajansı (AA), 2021'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarını oylamaya sundu.

#1
Foto - AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından, üç kategoride

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından, üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek.

#2
Foto - AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Filistin, Suriye, Irak, Yemen, İspanya, İtalya, İzlanda, Macaristan, Belarus, Rusya, ABD, Kanada, Japonya, Endonezya, Bangladeş, Kolombiya ve Brezilya gibi dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 825 binden fazla kare arasından belirlenen 67 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylamaya açıldı.

#3
Foto - Geleneksel

Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasında haber kategorisinde 26, yaşam kategorisinde 24 ve spor kategorisinde 17 fotoğraf yer alıyor.

#4
Foto - AA fotoğraf editörlerince belirlenen seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan haber, spor, yaşam konuları ile sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

AA fotoğraf editörlerince belirlenen seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında sıkça kullanılan haber, spor, yaşam konuları ile sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor.

#5
Foto - Geçen yıl 394 bin 624 kişinin katıldığı oylama,

Geçen yıl 394 bin 624 kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

#6
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#7
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#8
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#9
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#10
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#11
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#12
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#13
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#14
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#15
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#16
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#17
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#18
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#19
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#20
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#21
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#22
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#23
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#24
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#25
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#26
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#27
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#28
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#29
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#30
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#31
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#32
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#33
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#34
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#35
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#36
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#37
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#38
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#39
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#40
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#41
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#42
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#43
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#44
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#45
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#46
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#47
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#48
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#49
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#50
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#51
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#52
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#53
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#54
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#55
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#56
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#57
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#58
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#59
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#60
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#61
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#62
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#63
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#64
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

#65
Foto - İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

İşte tüm dünyada oylamaya kalan fotoğraflar...

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