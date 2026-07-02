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CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

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CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

1993 yılında ateist Aziz Nesin'in İslam'a ve Müslümanlara yönelik ağır hakaretleriyle fitili ateşlenen, dönemin SHP-CHP koalisyonunun ise göz yumduğu karanlık Madımak provokasyonunun üzerinden 33 yıl geçti. Gerçek faillerin ve derin bağlantıların hasıraltı edildiği süreçte, uydurma deliller ve 28 Şubat'ın brifingli yargısıyla ömürleri zindanlarda çürütülen inançlı Sivas mazlumlarının uğradığı haksızlık, dinmeyen bir vicdan yarası olarak orta yerde duruyor.

#1
Foto - CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

Ateist Aziz Nesin’in öncülüğünde devreye sokulan karanlık Madımak provokasyonda 33 yıl geride kaldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V) yönelik ağır hakaretler sonucu gelişen ve dönemin koalisyon ortağı SHP’nin önlemeye yönelik hiçbir müdahalede bulunmadığı provokatif hadisenin ardından başlatılan cadı avında hukuk tarihine geçen rezaletler yaşanırken, provokasyonun failleri bulunmadığı gibi üstüne de hiçbir delil olmadan Müslümanlar suçlanarak cezaevlerine atıldı.

#2
Foto - CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

Şarlatan ateist Aziz Nesin’in fitilini ateşlediği cumhuriyet tarihinin en karanlık tezgahı 'Madımak' provokasyonu 33 yıl geride kaldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (S.A.V) yönelik ağır hakaretler sonucu gelişen ve dönemin koalisyon ortağı SHP’nin önlemeye yönelik hiçbir müdahalede bulunmadığı provokatif hadisenin ardından başlatılan cadı avında hukuk tarihine geçen rezaletler yaşanmıştı.

#3
Foto - CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

Provokasyonun mimarı Aziz Nesin’in cezalandırılmadığı, olaylara sebep olan asıl faillerin bulunamadığı yargılamalarda, uydurma deliller, asılsız fişlemeler ve bürokrasi-yargı oyunları ile suçlu gösterilen 33 Sivas mazlumu iki defa yapılan yargılama neticesinde 28 Şubat sürecinin brifingli yargısınca müebbet hapse mahkûm edildi. Dönemin cuntacıları bile yaşlılık ve hastalık bahanesiyle atıldıkları cezaevinden tahliye olurken, mazlumlar ise uydurma deliller ve yalan ifadelerle ancak Adli Tıp Kurumu kararıyla 32 yıl sonra ölümün kıyısında tahliye olabildiler.

#4
Foto - CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

SHP/CHP’li Erdal İnönü’nün Başbakan Yardımcısı, Murat Karayalçın’ın Devlet Bakanı, “Seyfi Dede” lakaplı mezhepçi Seyfi Oktay’ın Adalet Bakanı olduğu 1993 yılında karanlık tezgahlarla gerçekleştirilen Sivas olayları, Cumhuriyet tarihinin en puslu hadiselerinden biri olarak yıllardır aydınlatılmayı bekliyor. 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan gerginlik, Pir Sultan Abdal Şenlikleri adıyla düzenlenen etkinliğe Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Aziz Nesin’in davet edilmesiyle başladı. Cuma namazı esnasında düzenlenen çalgı-çengili etkinliklere karşı Aziz Nesin’e yönelik Sivas merkezde protesto eylemi düzenlendi.

#5
Foto - CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

ÖNLEM ALMADILAR Sivas’a SHP/CHP’li Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü kontenjanından atanan Vali Ahmet Karabilgin’in süreçteki rolü hep görmezden gelindi. Banaz’da düzenlenen etkinlikleri ısrarla şehir merkezine taşımak isteyen Karabilgin’in ‘ısrarı’ mercek altına alınmadı. Olayların büyümesi üzerine Emniyet’in “önlem alalım” çağrısına “Gerek yok” diye cevap veren Karabilgin’in neyi amaçladığı sorulmadı. Vali Karabilgin’in olaylar sonrasında davanın savcısı gibi açıklamalar yapması ve olayı Müslüman kimliğiyle bilinen insanların üzerine atması da sorgulanmadı. Dönemin İl Kültür Müdürü de her sene ilçe çapında gerçekleştirilen etkinliklerin o sene Sivas merkezde yapılması için tuhaf şekilde gayret göstermesine rağmen, herhangi bir tahkikata uğramadı.

#6
Foto - CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

PROTESTO, PROVOKASYON VE YANGIN Aziz Nesin dahil, 1’i yabancı uyruklu olmak üzere çoğunluğu farklı şehirlerden Sivas’a gelen çeşitli isimlerin Madımak Oteli’nde kaldığı bilgisinin paylaşılmasıyla olaylar o bölgeye sıçradı. Güvenlik kuvvetlerinin hiçbir müdahalede bulunmadığı olaylarda kalabalık, belirli bir odak tarafından otel önüne sürüklendi. Burada Nesin’e yönelik protesto sırasında yine karanlık eller devreye girip Madımak Oteli’nin perdelerini yakmış, tutuşan perdeler binada yangına sebep olmuştu.

#7
Foto - CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

ONLAR ÖLDÜ, NESİN KAÇTI Yangın esnasında 33 kişi ve 2 otel görevlisi duman neticesi can vermiş, 2 eylemci de polis müdahalesinde hayatını kaybetmişti. 37 kişinin can verdiği olaylarda provokatör Aziz Nesin, “görevini tamamlamasının ardından” otelin arka bölgesinden dışarı çıkarılarak kurtarılmıştı.

#8
Foto - CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

UYDURUK YARGILAMA Hadisenin ardından başlatılan yargılamada, olaylara ilişkin hiçbir zanlıya ulaşılamadı. CHP’nin iktidar ortağı olduğu dönemde gerçekleştirilen yargılamalarda, suçsuz günahsız onlarca Sivaslı yakalanarak zindana atıldı. Olay günü Sivas’ta dahi olmayan Bülent Düvenci, Emniyet binasının televizyonunu tamir ettiği sırada Aziz Nesin’e karşı söylemde bulunduğu için tevkif edilip ismi olaylara karıştırılan Ahmet Turan Kılıç, kumar masasında tartıştığı arkadaşının borcunu ödememek için şikâyet etmesi sonucu davaya adı giren Murat Songur gibi birçok isim uyduruk gerekçelerle zanlı olarak hâkim karşısına çıkarıldı.

#9
Foto - CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

ZULÜM KARARI 28 ŞUBAT YARGISININ Ankara 1 No’u DGM’nin 26 Aralık 1994’te açıkladığı kararda sanıklar, 3 ila 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin bu kararı temyizde bozmasının ardından 28 Şubat sürecinde “Devletin anayasal ve temel nizamını ortadan kaldırmaya teşebbüs” gerekçesi ile yeniden yargılama yapılmış ve 33 sanığa müebbet hapis cezası verilmişti.

#10
Foto - CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

ÖLÜMÜN KIYISINDA TAHLİYE OLDULAR Öte yandan Madımak hadisesinde provokasyonu çıkaranların elini kollunu sallayarak gezdiği, faillerinin bulunamadığı, olay günü slogan attığı gerekçesiyle ‘olayın faili’ denilip cezaevlerine doluşturulan sanıkların özgürlüğünün çalındığı Sivas olayları, yıllardır zulüm aracına dönüştürüldü.

#11
Foto - CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

Dönemin cuntacıları bile yaşlılık ve hastalık bahanesiyle atıldıkları cezaevinden tahliye olurken, mazlumlar ise uydurma deliller ve yalan ifadelerle ancak Adli Tıp Kurumu kararıyla 32 yıl sonra ölümün kıyısında tahliye olabildiler.

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