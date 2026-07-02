CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta
1993 yılında ateist Aziz Nesin'in İslam'a ve Müslümanlara yönelik ağır hakaretleriyle fitili ateşlenen, dönemin SHP-CHP koalisyonunun ise göz yumduğu karanlık Madımak provokasyonunun üzerinden 33 yıl geçti. Gerçek faillerin ve derin bağlantıların hasıraltı edildiği süreçte, uydurma deliller ve 28 Şubat'ın brifingli yargısıyla ömürleri zindanlarda çürütülen inançlı Sivas mazlumlarının uğradığı haksızlık, dinmeyen bir vicdan yarası olarak orta yerde duruyor.