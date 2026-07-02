CHP-SHP dönemindeki 'Madımak' provokasyonunun 33. Yılı! Müslümanlar suçlandı, caniler hala ortalıkta

ÖNLEM ALMADILAR Sivas’a SHP/CHP’li Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü kontenjanından atanan Vali Ahmet Karabilgin’in süreçteki rolü hep görmezden gelindi. Banaz’da düzenlenen etkinlikleri ısrarla şehir merkezine taşımak isteyen Karabilgin’in ‘ısrarı’ mercek altına alınmadı. Olayların büyümesi üzerine Emniyet’in “önlem alalım” çağrısına “Gerek yok” diye cevap veren Karabilgin’in neyi amaçladığı sorulmadı. Vali Karabilgin’in olaylar sonrasında davanın savcısı gibi açıklamalar yapması ve olayı Müslüman kimliğiyle bilinen insanların üzerine atması da sorgulanmadı. Dönemin İl Kültür Müdürü de her sene ilçe çapında gerçekleştirilen etkinliklerin o sene Sivas merkezde yapılması için tuhaf şekilde gayret göstermesine rağmen, herhangi bir tahkikata uğramadı.