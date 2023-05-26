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Tüm dünya sofralarını süslüyor! Türkiye, Çin'den sonra ikinci oldu

2023-05-26 09:37:57
Tüm dünya sofralarını süslüyor! Türkiye, Çin'den sonra ikinci oldu

Tescilli Adana karpuzu, pek çok ülkeye satılıyor.

#1
Foto - Tüm dünya sofralarını süslüyor! Türkiye, Çin'den sonra ikinci oldu

Türkiye karpuz üretimin yüzde 25’ini tek başına karşılayan ve tescillenen Adana Karpuzu tadı, kokusu, rengi ve aromasıyla hem ağızları tatlandırıyor hem de dünya mutfaklarında sofraları süsleyerek ülkeye döviz girdisi sağlıyor.

#2
Foto - Tüm dünya sofralarını süslüyor! Türkiye, Çin'den sonra ikinci oldu

Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da hasat sürüyor. Şuanda kilogram fiyatı tarlada 6 liradan alıcı bulan karpuzdan ortalama dönüm başına 4-5 ton verim alınıyor. Kent genelinde 100 bin dönüm alana ekilen karpuzdan yaklaşık 650 bin ton rekolte bekleniyor.

#3
Foto - Tüm dünya sofralarını süslüyor! Türkiye, Çin'den sonra ikinci oldu

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2020 yılında coğrafi işaret tescil belgesi verilen Adana karpuzu, Avrupa ve Asya’da Almanya, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilerek hem sofraları süslüyor hem de ülkeye döviz girdisi sağlıyor.

#4
Foto - Tüm dünya sofralarını süslüyor! Türkiye, Çin'den sonra ikinci oldu

Adana İl Koordinasyon Kurulu ve Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Adana karpuzu ilk etapta iç piyasaya girmekte. Adana karpuzunda da aynı muz gibi yurt dışından ithal edilmesin diye ton başına 300 dolar gümrük vergisi var. Bu da ülkemize karpuz gelmesinin önüne geçti” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Tüm dünya sofralarını süslüyor! Türkiye, Çin'den sonra ikinci oldu

Adana karpuzunun bir çok ülkeye gittiğine değinen Doğan, “Önümüzdeki günlerde ovada hasat bollaşacak. Hasat tam anlamıyla bollaştığında Avrupa’ya ve birçok komşu ülkemize karpuz göndereceğiz. Geçen sene Suriye’ye dahil bir çok ülkeye Adana’dan karpuz gönderdik. Adana karpuzu tadı, kokusu ve aromasıyla diğer illerde yetişen karpuzlardan çok farklı. Gittiği her yerde değer gören bir meyve” diye konuştu.

#6
Foto - Tüm dünya sofralarını süslüyor! Türkiye, Çin'den sonra ikinci oldu

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