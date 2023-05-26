Tüm dünya sofralarını süslüyor! Türkiye, Çin'den sonra ikinci oldu

Adana karpuzunun bir çok ülkeye gittiğine değinen Doğan, “Önümüzdeki günlerde ovada hasat bollaşacak. Hasat tam anlamıyla bollaştığında Avrupa’ya ve birçok komşu ülkemize karpuz göndereceğiz. Geçen sene Suriye’ye dahil bir çok ülkeye Adana’dan karpuz gönderdik. Adana karpuzu tadı, kokusu ve aromasıyla diğer illerde yetişen karpuzlardan çok farklı. Gittiği her yerde değer gören bir meyve” diye konuştu.