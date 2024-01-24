Tüm dünya heyecanla bekliyor! İşte Apple Car'ın piyasaya çıkış tarihi

Bloomberg, 2028'de çıkacak otomobilin, Tesla gibi diğer elektrikli araç üreticilerinin sunduklarına benzer şekilde sınırlı otonom özellikler sunacağını söylüyor. Apple'ın otomobili, mevcut Tesla Otopilot sistemine benzer şekilde yollarda ve otoyollarda kendi kendine giderken sürücülerin dikkatli olmasını ve kontrolü devralmaya hazır olmasını gerektirecek. Bu da level 2+ seviyesinde otonom sürüş demek. Başlangıçta Project Titan, 4. seviyeyi hedefliyordu. Apple'ın zaman içinde yazılım güncellemeleriyle ve uluslararası düzenleyici ortam geliştikçe sistemi yükseltmesi mümkün olacak. Bloomberg, Apple yönetim kurulunun geçen yıl Cook'a Titan Projesi'nin geleceği için bir plan sunması veya projenin tamamen iptal edilmesi konusunda baskı yaptığını söyledi. Raporda, projede daha önce hiçbir zaman uygulanabilir bir prototip üretilmediği belirtiliyor. Yeni azaltılmış otonom hedefleri, Kevin Lynch'in projeye liderlik etmesiyle Apple'ın artık başarılı bir şekilde ilerleyebileceği anlamına geliyor. Ancak görünüşe göre Apple'ın ilk otomobilinin ne kadar yenilikçi olacağına dair şüpheler var. Bloomberg, bazı çalışanların planları eleştirdiğini, ortaya çıkacak otomobilin "herkes yapıyor, ben de yapayım" tarzında bir otomobil olacağı konusunda endişelerini dile getirdiğini belirtiyor. Kaynak: Domanım Haber