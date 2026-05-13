Tüm İtalya bu haberi konuşuyor! Aziz Yıldırım'ın rakibi Hakan Safi'den olay hamle...
Haziran ayında gerçekleştirilecek Fenerbahçe seçimlerinde ortam giderek kızışıyor...
Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi'nin İtalya'ya gittiği belirtiliyordu. Safi'nin burada özellikle Milan ile bir takım transfer görüşmeleri yaptığı aktarılmıştı.
Gazeteci Maurizio Pistocchi haberinde Fenerbahçe başkan adaylarından birinin, İtalya'da Paolo Maldini ile bir araya geldiğini duyurdu. Yeniden futbola geri dönmek isteyen Maldini'nin şartların oluşması durumunda Fenerbahçe ile anlaşabileceği belirtildi.
