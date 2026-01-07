  • İSTANBUL
7
Yeniakit Publisher
TÜKONFED'den abonelere uyarı: Sessizliğinizi fırsat biliyorlar!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TÜKONFED'den abonelere uyarı: Sessizliğinizi fırsat biliyorlar!

TÜKONFED, sigorta yenilemesinde tüketicinin sessizliğini onay kabul edip yenilenmesinin yasaya aykırı oluğunu duyurdu.

#1
Foto - TÜKONFED'den abonelere uyarı: Sessizliğinizi fırsat biliyorlar!

Sigorta poliçelerinin tüketicilerin bilgi ve onayı olmadan yenilenmesine yönelik şikayetlerde artış yaşanıyor. Tüketici dernekleri, vatandaşların mağduriyet yaşadığına dikkati çekerek sigorta şirketlerinin yenileme işlemleri için tüketicilerden onay almakla yükümlü olduğunu vurguladı.

#2
Foto - TÜKONFED'den abonelere uyarı: Sessizliğinizi fırsat biliyorlar!

ONAYSIZ İŞLEM HUKUKA AYKIRI Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, sigorta poliçesi ya da abonelik işlemlerinde bunun otomatik yenilenmesine yönelik sözleşmeye hüküm konulamayacağını belirterek, "Konuyla ilgili tüketicinin bilgilendirilmesi, açık onayının da alınması gerekir. Belirli süreli abonelik sözleşmelerine, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz." diye konuştu.

#3
Foto - TÜKONFED'den abonelere uyarı: Sessizliğinizi fırsat biliyorlar!

SESSİZLİK KABUL ANLAMINA GELMEZ Ağaoğlu, tüketicinin konuya yönelik dönüş yapmaması, sessiz kalmasının onay verdiği anlama gelemeyeceğini kaydederek, "Poliçeler habersiz yenilendiğinde bankaya mümkünse yazılı itirazda bulunulmalı. Sonra da yenilemede şartlar konusunda beyanın olmadığı sigorta şirketine bildirilmeli." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - TÜKONFED'den abonelere uyarı: Sessizliğinizi fırsat biliyorlar!

"​​​​​​​TÜKETİCİNİN HER İŞLEMİ İÇİN YAZILI VEYA SESLİ ONAYI ALINMALI" Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de "Sigorta poliçesi, GSM aboneliği gibi işlemlerde her işlemin süre sonunda yenilenmesi için tüketicinin mutlaka onayının alınması gerekir." ifadesini kullandı. Bazı firma ya da kuruluşların sözleşme yaparken otomatik yenileme sistemi adı altında tüketicilerden muvafakatname aldıklarını anımsatan Deniz, "Dolayısıyla sözleşme, poliçe, abonelik süre bitiminde otomatik olarak yenileniyor ancak otomatik yenilemede hangi miktar üzerinden, ne kadar bedelle gibi soruların cevapları askıda kalıyor." diye konuştu.

#5
Foto - TÜKONFED'den abonelere uyarı: Sessizliğinizi fırsat biliyorlar!

HAKEM HEYETİNE GİDİN Deniz, tüketicilerden onay alınması gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

#6
Foto - TÜKONFED'den abonelere uyarı: Sessizliğinizi fırsat biliyorlar!

"​​​​​​​Tüketicinin her işlemi için yazılı veya sesli onayı alınmalı. Buna yönelik onay verilmeden, tüketicinin haberi olmadan ve hatta yenilendikten sonra gözden kaçabilecek bir SMS ile 'poliçenizi yeniledik' diye usulen bilgi verilen durumlarla ilgili tüketicinin eğer yenilemeye itirazı var ise bu konuda firmayı haberdar etmeli. Yenileme döneminden sonra tüketicinin kendisinden otomatik tahsil edilmiş ücreti var ise iadesini talep etmeli. Firma bunu yerine getirmezse, e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru yapılmalı. Tüketicinin onayı olmaksızın önceden alınan muvafakatnameyle sözleşmenin uzatıldığına ilişkin firma tespitlerinin, denetimlerin yapılması gerekiyor."

