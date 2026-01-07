TÜKONFED'den abonelere uyarı: Sessizliğinizi fırsat biliyorlar!

"​​​​​​​Tüketicinin her işlemi için yazılı veya sesli onayı alınmalı. Buna yönelik onay verilmeden, tüketicinin haberi olmadan ve hatta yenilendikten sonra gözden kaçabilecek bir SMS ile 'poliçenizi yeniledik' diye usulen bilgi verilen durumlarla ilgili tüketicinin eğer yenilemeye itirazı var ise bu konuda firmayı haberdar etmeli. Yenileme döneminden sonra tüketicinin kendisinden otomatik tahsil edilmiş ücreti var ise iadesini talep etmeli. Firma bunu yerine getirmezse, e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru yapılmalı. Tüketicinin onayı olmaksızın önceden alınan muvafakatnameyle sözleşmenin uzatıldığına ilişkin firma tespitlerinin, denetimlerin yapılması gerekiyor."