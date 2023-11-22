2023-11-22 08:52:49 Tüketici kandırılıyor! Zeytinyağı fiyatlarında olay iddia
Yok yılı olması sebebiyle fiyatı yükselen zeytinyağında üreticilerden uyarı geldi. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, “Tariş’in alım fiyatını işaret ederek 290 liranın altında zeytinyağı görürsek o yağdan şüphelenin. Çok fiyat farkı varsa dolandırılıyorsunuzdur” derken, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat da “Fiyat konusunda gerçekçi olmayan söylemler var. Şu an ticaret 220 lira seviyesinde gerçekleşiyor. Fiyatların hızla artacağı haberleri gerçekleri yansıtmıyor. Zaten talep düşük” şeklinde konuştu.