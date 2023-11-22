Tüketici kandırılıyor! Zeytinyağı fiyatlarında olay iddia

ARTIŞ YAŞANACAK MI? Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat da Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede,“Zeytinyağı fiyatları konusundaki açıklamaları temkinli izlemek gerekiyor. Piyasadaki gerçekleşmeler son günlerde gündem olan fiyatları yükseltmeye yönelik olduğunu düşündüğümüz rakamlarla pek uyuşmuyor. Üretici ve tüketici arasındaki dengeyi korumamız lazım. Doğru fiyatlama şart. Raf fiyatlarında aşırı yükselmenin sektöre zarar vermesinden endişeliyiz. Özellikle hasat döneminde fiyatların daha da yükseleceğini söylemek yanlış. Yurtdışı fiyatları son günlerde geriliyor. Zeytin rekoltesindedaralma var ama tüketim de geçen sezonda yaşanan aşırı fiyat artışı nedeniyle düşüyor. Fiyatlar artınca insanlar tüketimi azaltıyor ya da diğer bitkisel yağlara yöneliyor. Şu an zeytinyağı ticareti ortalama 220 lira seviyesinde. Markette de elindeki stoğa ve kar marjlarına göre 200 ile 300 lira arasında raf fiyatları söz konusu” dedi.