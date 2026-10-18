Savaş alanında tüm dengeleri değiştirecek gizli silah ortaya çıktı: Milyonluk füzelerin devri kapanıyor, 10 bin dolarlık ucuz katil sahaya iniyor

İlk bakışta hobi amaçlı bir hava aracını andıran ve "savaş başlığı taşıyan uçan bir cep telefonu" olarak nitelendirilen Kreuger, tamamen otonom yapay zeka altyapısıyla görev yapıyor. Yaklaşık 10 bin dolar seviyesindeki seri üretim maliyetiyle dikkat çeken sistem; milyonlarca dolar değerindeki geleneksel hava-hava füzelerine kıyasla ekonomik bir alternatif oluşturuyor. Test sırasında hedefi ikinci yaklaşmada başarıyla imha eden sistemin, patlayıcı başlığın yanı sıra kinetik önleyici ve elektromanyetik darbe (EMP) üreten versiyonlarıyla da geliştirilmesi planlanıyor.