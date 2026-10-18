Savaş alanında tüm dengeleri değiştirecek gizli silah ortaya çıktı: Milyonluk füzelerin devri kapanıyor, 10 bin dolarlık ucuz katil sahaya iniyor
Avrupa'yı sarsan İHA tehdidine karşı İsveçli savunma şirketi Nordic Air Defence tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli "Kreuger" önleme sistemi, askeri dünyada heyecana yol açtı. İlk bakışta sıradan bir hobi cihazını andıran ve sadece 10 bin dolarlık üretim maliyetiyle dikkat çeken uçan sistem, milyonluk füzelere ekonomik bir alternatif sunuyor. Tamamen otonom yapısıyla hedefleri havada avlayacak olan yenilikçi teknolojinin, öncelikli olarak Ukrayna cephesinde Rus İHA'larına karşı aktif olarak kullanılacağı açıklandı.