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Savaş alanında tüm dengeleri değiştirecek gizli silah ortaya çıktı: Milyonluk füzelerin devri kapanıyor, 10 bin dolarlık ucuz katil sahaya iniyor

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Savaş alanında tüm dengeleri değiştirecek gizli silah ortaya çıktı: Milyonluk füzelerin devri kapanıyor, 10 bin dolarlık ucuz katil sahaya iniyor

Avrupa'yı sarsan İHA tehdidine karşı İsveçli savunma şirketi Nordic Air Defence tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli "Kreuger" önleme sistemi, askeri dünyada heyecana yol açtı. İlk bakışta sıradan bir hobi cihazını andıran ve sadece 10 bin dolarlık üretim maliyetiyle dikkat çeken uçan sistem, milyonluk füzelere ekonomik bir alternatif sunuyor. Tamamen otonom yapısıyla hedefleri havada avlayacak olan yenilikçi teknolojinin, öncelikli olarak Ukrayna cephesinde Rus İHA'larına karşı aktif olarak kullanılacağı açıklandı.

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Foto - Savaş alanında tüm dengeleri değiştirecek gizli silah ortaya çıktı: Milyonluk füzelerin devri kapanıyor, 10 bin dolarlık ucuz katil sahaya iniyor

Avrupa, Rusya'nın artan insansız hava aracı (İHA) tehdidine karşı maliyet etkin hava savunma çözümlerine yönelirken, İsveç'te gerçekleştirilen kritik bir test savunma sektörünün odak noktasına yerleşti. İsveç merkezli Nordic Air Defence (NAD) tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli yeni nesil önleme sistemi "Kreuger", modern savaş alanlarındaki devasa maliyet sorununa çözüm sunmayı hedefliyor.

#2
Foto - Savaş alanında tüm dengeleri değiştirecek gizli silah ortaya çıktı: Milyonluk füzelerin devri kapanıyor, 10 bin dolarlık ucuz katil sahaya iniyor

İlk bakışta hobi amaçlı bir hava aracını andıran ve "savaş başlığı taşıyan uçan bir cep telefonu" olarak nitelendirilen Kreuger, tamamen otonom yapay zeka altyapısıyla görev yapıyor. Yaklaşık 10 bin dolar seviyesindeki seri üretim maliyetiyle dikkat çeken sistem; milyonlarca dolar değerindeki geleneksel hava-hava füzelerine kıyasla ekonomik bir alternatif oluşturuyor. Test sırasında hedefi ikinci yaklaşmada başarıyla imha eden sistemin, patlayıcı başlığın yanı sıra kinetik önleyici ve elektromanyetik darbe (EMP) üreten versiyonlarıyla da geliştirilmesi planlanıyor.

#3
Foto - Savaş alanında tüm dengeleri değiştirecek gizli silah ortaya çıktı: Milyonluk füzelerin devri kapanıyor, 10 bin dolarlık ucuz katil sahaya iniyor

Savunma uzmanları, Ukrayna savaşında ve Avrupa genelindeki sivil hava sahası güvenliğinde görülen İHA sürüleri karşısında pahalı sistemlerin sürdürülebilir olmadığını belirtiyor.

#4
Foto - Savaş alanında tüm dengeleri değiştirecek gizli silah ortaya çıktı: Milyonluk füzelerin devri kapanıyor, 10 bin dolarlık ucuz katil sahaya iniyor

NATO ülkelerinin binlerce düşük maliyetli tehdide karşı geleneksel yöntemlerle ekonomik olarak iflas etme riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekilirken, Kreuger gibi yenilikçi girişimlerin geleceğin hava savunma mimarisinde kritik bir rol oynaması bekleniyor. Üretici şirket, sistemi öncelikli olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunmayı, ardından Avrupa genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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