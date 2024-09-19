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Yaşam
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TÜİK açıkladı! O ilimizde yaşayanların ömrü kısaldı

2024-09-19 09:28:29
TÜİK açıkladı! O ilimizde yaşayanların ömrü kısaldı

Adana, TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşam süresi en kısa iller arasında 3. sırada yer alıyor. Adanalı vatandaşlar, hızlı yaşam tarzlarının ve sıcak havanın bu durumu etkilediğini belirtiyor.

#1
Foto - TÜİK açıkladı! O ilimizde yaşayanların ömrü kısaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2021-2023" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2020-2022 dönemi için 77,5 yıl olarak hesaplanmıştı. Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74,7, kadınlarda 80 yıl olarak tespit edildi.

#2
Foto - TÜİK açıkladı! O ilimizde yaşayanların ömrü kısaldı

Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis olarak belirlendi. Bunu, 76,2 yıl ile Antep ve 76,8 yıl ile Adana izledi. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il 73,2 yıl ile Kilis, 73,6 yıl ile Antep ve 74 yıl ile Kırklareli, Edirne ve Adana olarak kayıtlara geçti."Adana 74 ama kadınların çok konuşmasından dolayı 60'a düşer" Adanalı vatandaşlar ise hızlı yaşadıklarını ve sıcak hava nedeniyle yaşam süresinin kısa olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan çarşı esnafından Mahmut Aydemir (57), “Adana çok sıcak. 74 yıl bence çok iyi. Yaşamak için yeterli bir yıl. Diğer iller de 100 yıl yaşamıyor zaten, en fazla 77 yıl yaşıyor. Adana 74 ama kadınların çok konuşmasından dolayı 60'a düşer” dedi.

#3
Foto - TÜİK açıkladı! O ilimizde yaşayanların ömrü kısaldı

"Adana 74 ama kadınların çok konuşmasından dolayı 60'a düşer" Adanalı vatandaşlar ise hızlı yaşadıklarını ve sıcak hava nedeniyle yaşam süresinin kısa olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan çarşı esnafından Mahmut Aydemir (57), “Adana çok sıcak. 74 yıl bence çok iyi. Yaşamak için yeterli bir yıl. Diğer iller de 100 yıl yaşamıyor zaten, en fazla 77 yıl yaşıyor. Adana 74 ama kadınların çok konuşmasından dolayı 60'a düşer” dedi.

#4
Foto - TÜİK açıkladı! O ilimizde yaşayanların ömrü kısaldı

Adanalılar hızlı yaşıyor Cemal Savan (25) isimli vatandaş ise Adanalıların hızlı yaşadığını anlatarak, “Adanalılar hızlı yaşıyor hayatı. Sıcağın da etkisi var. 74 yıl yeterli” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - TÜİK açıkladı! O ilimizde yaşayanların ömrü kısaldı

“Sıcaklar ömrü etkiliyor” Salih Yavuz (33) isimli vatandaş ise sıcakların yaşam süresini doğrudan etkilediğini, 74 yılın yeterli olduğunu söyledi. 64 yaşındaki Ayşe Türkmen, “74 yaş az bence. Adanalılar sıcaktan az yaşıyor. Hemşehrilerime uzun ömürler dileyeyim” dedi.

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