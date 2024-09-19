TÜİK açıkladı! O ilimizde yaşayanların ömrü kısaldı

Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis olarak belirlendi. Bunu, 76,2 yıl ile Antep ve 76,8 yıl ile Adana izledi. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il 73,2 yıl ile Kilis, 73,6 yıl ile Antep ve 74 yıl ile Kırklareli, Edirne ve Adana olarak kayıtlara geçti."Adana 74 ama kadınların çok konuşmasından dolayı 60'a düşer" Adanalı vatandaşlar ise hızlı yaşadıklarını ve sıcak hava nedeniyle yaşam süresinin kısa olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan çarşı esnafından Mahmut Aydemir (57), “Adana çok sıcak. 74 yıl bence çok iyi. Yaşamak için yeterli bir yıl. Diğer iller de 100 yıl yaşamıyor zaten, en fazla 77 yıl yaşıyor. Adana 74 ama kadınların çok konuşmasından dolayı 60'a düşer” dedi.