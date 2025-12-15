Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: TSK'nın Çelik Kubbesi güçleniyor: HİSAR ve KORKUT ile hava savunmada etkin rol! İşte sistemlerin kabiliyetleri
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), modern savaş tehditlerine karşı HİSAR-A, HİSAR-O ve KORKUT sistemleriyle hava savunmada etkin bir rol üstleniyor. Güncel hava savunma sistemleri, balistik füzeler ve İHA'lar gibi tehditlere karşı kritik altyapıları korumayı amaçlıyor. Kara Kuvvetleri Hava Savunma Komutanlığı envanterindeki bu sistemler, caydırıcılık ve operasyonel esneklik sunarken, Atış Kontrol Merkezi (AKM) tarafından dost birliklerle koordinasyon içinde yönetiliyor.