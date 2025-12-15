TSK'nın Çelik Kubbesi güçleniyor: HİSAR ve KORKUT ile hava savunmada etkin rol! İşte sistemlerin kabiliyetleri

Korkut, dakikada 1100 mermi ile düşmana korku salıyor Korkut Tabur Komutanı, "Korkut, zırhlı ve mekanize birliklerin alçak irtifa hava savunma görevini gerçekleştirmek üzere, yüksek hareket kabiliyetine sahip, zırhlı ve paletli araç üzerine entegre edilmiş 35 milimetrelik hava savunma silah sistemidir. Silah takım seviyesinde bir adet komuta kontrol aracı ve üç adet silah sistem aracından oluşmaktadır. Komuta kontrol aracı takım komutanı, sistem operatörü ve sürücü olmak üzere toplam üç personel tarafından işletilir. Kendisine bağlı silahları kontrol edecek komuta kontrol sistemi ve yazılımına, hedef arama, tespit, takip ve teşhis işlemlerini yapacak arama radarına, algılayıcılar barındıran algılayıcı platform sistemi gibi önemli temel alt sistemlerine sahiptir. Silah sistem aracı top komutanı, nişancı ve sürücü olmak üzere toplam üç personel tarafından işletilir. Atış kontrol radarı ile hedef takibi, dakikada 1100 mühimmat atım hızı, hareket halinde ateş edebilme ve parçacıklı mühimmat atabilme kabiliyeti sistemin özellikleri arasındadır" dedi.