AA Giriş Tarihi: Uzman isim piyasayı değerlendirdi! İkinci elde ezber bozuldu
arabam.com 2025 ikinci el araç karnesini ve 2026 öngörülerini paylaştı. CEO'su Önder Oğuzhan, "Nominal fiyatlarda sınırlı artışlar görülse de reel fiyatlar yıl boyunca gerileme eğilimindeydi. Bu durum, 2025 boyunca ikinci el otomobilleri tüketici açısından cazip bir seçenek haline getirdi. Yazılım tanımlı araç yaklaşımının hızlanması, batarya teknolojileri yatırımları ve yapay zeka destekli sürüş sistemleri daha dijital, sürdürülebilir ve rekabetin belirgin biçimde arttığı 2026 yılına işaret ediyor" dedi.