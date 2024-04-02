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Dünya
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Trump'tan şok açıklama! Takipçileri bunu beklemiyordu!

2024-04-02 14:31:57
Trump'tan şok açıklama! Takipçileri bunu beklemiyordu!

ABD eski Başkanı Donald Trump takipçilerini şoke eden bir paylaşım yaptı.

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#1
Foto - Trump'tan şok açıklama! Takipçileri bunu beklemiyordu!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 1 Nisan'da paylaştığı mesajda seçim kampanyasını askıya aldığını yazdı.

#2
Foto - Trump'tan şok açıklama! Takipçileri bunu beklemiyordu!

Trump, destekçilerine e-posta ve metin yoluyla bir link eşliğinde "kampanyamı askıya alıyorum" şeklinde ani bir mesaj gönderdi.

#3
Foto - Trump'tan şok açıklama! Takipçileri bunu beklemiyordu!

Trump burada, "Kampanyamı askıya alacağımı gerçekten düşündünüz mü? 1 Nisan Şaka Gününüz kutlu olsun!" diye yazdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanya çalışanı Ammar Moussa da bunun üzerine "Trump 16 gündür kampanya yapmadı. Aradaki farkın ne olduğundan emin değilim" şeklinde paylaşım yaptı.

#4
Foto - Trump'tan şok açıklama! Takipçileri bunu beklemiyordu!

ABD'de siyasi adaylar, destekçilerini kısa mesajlar, e-postalar ve telefon görüşmeleriyle seçim kampanyalarına maddi katkıda bulunmaya çağırıyor; bu sayede milyonlarca dolar kazanabiliyorlar.

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