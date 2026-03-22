Trump'tan İran itirafı: Bunu yapan ilk ülke oldu! İtirafı duyan kulaklarına inanamıyor

ABD ve İsrail güçlerinin ortaklaşa İran'a yönelik başlattığı savaş bölge ülkelerini de içine alan bir ateş topuna dönüştü. İran, ABD üssü bulunan Körfez ülkelerindeki kritik noktaları füze ve dronlarla vurmaya devam ediyor. ORDA DOĞU'YU ATEŞ ÇENBERİNE DÖNÜŞTÜREN SAVAŞ ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA Orta Doğu'yu savaş alanına döndüren çatışmalar üçüncü haftasına girerken İran ile İsrail arasında karşılıklı füze ve dronlu saldırılar devam ediyor. Son olarak İran akşam saatlerinde İsrail'in nükleer bölgesi olan Dimona'yı vurdu. Saldırıda 6 İsraillinin öldüğü bildirildi. TRUMP: "İRAN, F-35'İ VURAN İLK ÜLKE OLDU" Birkaç gün önce İran, bir ABD F-35'ini düşürdüğünü duyurmuştu. ABD makamları bir süre sonra İran'ın açıklamasını doğrulamıştı. Konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama , bugün ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. İran'ın ABD'ye ait F-35 uçağını düşürmesiyle ilgili konuşan Trump, "İran, ABD'nin F-35 savaş uçağını vuran ilk ülke oldu" açıklamasını yaptı. İRAN MEDYASI F-35'İN VURULDUĞU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI İran medyası, ABD'ye ait vurulan F-35 savaş uçağının görüntülerini yayınladı. Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’ye ait F-35 savaş uçağının, İran’ın orta kesimlerinde İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ve savaş uçağının ağır hasar aldığı" ifade edildi. Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, "ağır hasar alan ait F-35 savaş uçağının akıbetinin henüz netleşmediğini ancak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu" belirtti. ESKİ FBI DİREKTÖRÜ MUELLER HAYATINI KAYBETTİ! TRUMP: "ÖLMESİNE SEVİNDİM" ABD'de Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın lehine etkilediği iddialarını soruşturan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Robert Mueller'ın 81 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, "Robert Mueller'ın öldüğüne sevindim. Artık masum insanları incitemeyecek" dedi. Mueller'ın ailesi, eski FBI Direktörü'nün hayatını kaybettiğini açıkladı. Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediğine dair iddiaları soruşturan Mueller'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Robert Mueller'ın öldüğüne sevindim. Artık masum insanları incitemeyecek." ifadelerini kullandı.