  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’yi sürekli tehdit eden İsrailli bakanı sinirden çılgına çeviren haber! Görür görmez kudurdu Bahçeli’nin “Türk”ü sehven “Kürt” oldu, MHP’ye yakın kurum anında kapının önüne koydu Kuzey Kore’de yeniden lider seçilen Kim Jong-Un’a 0,07’lik karşı oyu kimler verdi? Cevabı duyanlar dumura uğradı Kritik pazarlık sonuç verdi: 30 adet Su-35 savaş uçağının alınması artık an meselesi Trump'tan İran itirafı: Bunu yapan ilk ülke oldu! İtirafı duyan kulaklarına inanamıyor Aman cezalı duruma düşmeyin! 31 Mart’a kadar yapmayan çıra gibi yanacak Haritayı açıp tek tek gösterdi! Çinli uzman, İsrail’in Türkiye’de göz diktiği yerleri açıkladı İran, düşman tamamen teslim olana kadar saldırılar sürecek diyerek duyurdu! Gökyüzünün en tehlikeli avcısı yenilendi! Dronlarla konuşan “süper Apache”lerde ilk teslimatlar tamam
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Trump'tan İran itirafı: Bunu yapan ilk ülke oldu! İtirafı duyan kulaklarına inanamıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD Başkanı Donald Trump ve katil İsrail Ortadoğu'yu karıştırdı. Trump, "İran, ABD'nin F-35 savaş uçağını vuran ilk ülke oldu" dedi. İşte son gelen çarpıcı itiraf...

#1
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik füzeli saldırılarıyla başlayan savaş bölgeyi ateş çemberi çevirdi. 19 Mart'ta İran'ın ABD'ye ait F-35 uçağını vurmasından günler sonra ABD Başkanı Donald Trump'tan ilk açıklama geldi.

#2
Gazetecilerin konuya dair sorularını yanıtlayan Trump, "İran, ABD'nin F-35 savaş uçağını vuran ilk ülke oldu" dedi. Diğer yandan Trump, eski FBI Direktörü Robert Mueller'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili Ölmesine sevindim" ifadesini kullandı.

#3
ABD ve İsrail güçlerinin ortaklaşa İran'a yönelik başlattığı savaş bölge ülkelerini de içine alan bir ateş topuna dönüştü. İran, ABD üssü bulunan Körfez ülkelerindeki kritik noktaları füze ve dronlarla vurmaya devam ediyor. ORDA DOĞU'YU ATEŞ ÇENBERİNE DÖNÜŞTÜREN SAVAŞ ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA Orta Doğu'yu savaş alanına döndüren çatışmalar üçüncü haftasına girerken İran ile İsrail arasında karşılıklı füze ve dronlu saldırılar devam ediyor. Son olarak İran akşam saatlerinde İsrail'in nükleer bölgesi olan Dimona'yı vurdu. Saldırıda 6 İsraillinin öldüğü bildirildi. TRUMP: "İRAN, F-35'İ VURAN İLK ÜLKE OLDU" Birkaç gün önce İran, bir ABD F-35'ini düşürdüğünü duyurmuştu. ABD makamları bir süre sonra İran'ın açıklamasını doğrulamıştı. Konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama , bugün ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. İran'ın ABD'ye ait F-35 uçağını düşürmesiyle ilgili konuşan Trump, "İran, ABD'nin F-35 savaş uçağını vuran ilk ülke oldu" açıklamasını yaptı. İRAN MEDYASI F-35'İN VURULDUĞU GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI İran medyası, ABD'ye ait vurulan F-35 savaş uçağının görüntülerini yayınladı. Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’ye ait F-35 savaş uçağının, İran’ın orta kesimlerinde İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ve savaş uçağının ağır hasar aldığı" ifade edildi. Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, "ağır hasar alan ait F-35 savaş uçağının akıbetinin henüz netleşmediğini ancak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu" belirtti. ESKİ FBI DİREKTÖRÜ MUELLER HAYATINI KAYBETTİ! TRUMP: "ÖLMESİNE SEVİNDİM" ABD'de Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın lehine etkilediği iddialarını soruşturan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Robert Mueller'ın 81 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, "Robert Mueller'ın öldüğüne sevindim. Artık masum insanları incitemeyecek" dedi. Mueller'ın ailesi, eski FBI Direktörü'nün hayatını kaybettiğini açıkladı. Rus hükümetinin, 2016'daki başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediğine dair iddiaları soruşturan Mueller'ın ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Robert Mueller'ın öldüğüne sevindim. Artık masum insanları incitemeyecek." ifadelerini kullandı.

#4
FBI DİREKTÖRLÜĞÜNDEN ÖZEL YETKİLİ SAVCILIĞA! 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarından yalnızca bir hafta önce FBI Direktörlüğü görevini üstlenen Mueller, bu görevi 2013'e kadar yürütmüştü. Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından görev süresi uzatılan Mueller, FBI tarihinde en uzun süre görevde kalan ikinci direktör olmuştu. Mueller'ın kariyerine FBI'daki görevinin yanı sıra 2017'de Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetlerini soruşturmak üzere görevlendirilmesi damgasını vurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23