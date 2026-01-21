Trump’ın uçağında panik anları! Apar topar ABD’ye geri döndü

İsviçre'de 56'ncısı düzenlenen Davos Zirvesi'ne katılmak için başkanlık uçağı Air Force One ile havalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağında küçük bir elektrik arızası meydana geldi. Kabinlerdeki ışıkların kısa süreliğine sönmesi panik yaşanmasına neden olurken, uçak tedbir amaçlı olarak ABD'ye geri döndü. Trump'ın yeni bir uçakla yola çıkacağı kaydedilirken, yolculuk öncesinde yaptığı "Bu ilginç bir seyahat olacak. Ne olacağını bilmiyorum" sözleri dikkat çekmişti.