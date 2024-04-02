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Dünya
9
Trump’ın mahkemeye ödediği devasa para ortaya çıktı

2024-04-02 13:08:02
Trump’ın mahkemeye ödediği devasa para ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında emlak dolandırıcılığı ile ilgili dava açıldı.

#1
Foto - Trump’ın mahkemeye ödediği devasa para ortaya çıktı

Trump'ın, çarptırıldığı toplam 454 milyon dolarlık para cezası için teminat arayışında olduğu belirtildi.

#2
Foto - Trump’ın mahkemeye ödediği devasa para ortaya çıktı

175 MİLYON DOLAR ÖDEDİ/ Yaşanan yeni bir gelişmede, mal varlıklarının haczedilmesinin önüne geçmek için gereken 175 milyon dolarlık teminatı ödedi.

#3
Foto - Trump’ın mahkemeye ödediği devasa para ortaya çıktı

Buna göre, Trump, söz konusu davada mal varlıklarına el konulması riskini ortadan kaldırdı.

#4
Foto - Trump’ın mahkemeye ödediği devasa para ortaya çıktı

Mahkeme, davanın Trump lehinde sonuçlanması halinde 175 milyon dolar teminatın iade edileceğini duyurdu.

#5
Foto - Trump’ın mahkemeye ödediği devasa para ortaya çıktı

Trump'ın avukatlarından Alina Habba, "Söz verildiği gibi Başkan Trump ödemeyi yaptı. Bu haksız kararı geçersiz kılmayı ve temyizde haklarını savunmayı dört gözle bekliyor." açıklamasında bulundu.

#6
Foto - Trump’ın mahkemeye ödediği devasa para ortaya çıktı

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmış, mahkemeden Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

#7
Foto - Trump’ın mahkemeye ödediği devasa para ortaya çıktı

2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat’ta da davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.

#8
Foto - Trump’ın mahkemeye ödediği devasa para ortaya çıktı

Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplamda 175 milyon doları teminat olarak sağlaması gerekiyordu.

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