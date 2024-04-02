2024-04-02 13:08:02 Trump’ın mahkemeye ödediği devasa para ortaya çıktı
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında emlak dolandırıcılığı ile ilgili dava açıldı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında emlak dolandırıcılığı ile ilgili dava açıldı.
Trump'ın, çarptırıldığı toplam 454 milyon dolarlık para cezası için teminat arayışında olduğu belirtildi.
175 MİLYON DOLAR ÖDEDİ/ Yaşanan yeni bir gelişmede, mal varlıklarının haczedilmesinin önüne geçmek için gereken 175 milyon dolarlık teminatı ödedi.
Buna göre, Trump, söz konusu davada mal varlıklarına el konulması riskini ortadan kaldırdı.
Mahkeme, davanın Trump lehinde sonuçlanması halinde 175 milyon dolar teminatın iade edileceğini duyurdu.
Trump'ın avukatlarından Alina Habba, "Söz verildiği gibi Başkan Trump ödemeyi yaptı. Bu haksız kararı geçersiz kılmayı ve temyizde haklarını savunmayı dört gözle bekliyor." açıklamasında bulundu.
New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiği suçlamasıyla dava açmış, mahkemeden Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.
2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat’ta da davaya bakan Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump’a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump’ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.
Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplamda 175 milyon doları teminat olarak sağlaması gerekiyordu.
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