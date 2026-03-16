Trump’ı deliye döndürecek görüntü: FPV dronlar ABD savunmasını ilk kez geçti, görüntüler dünyayı salladı
Irak'taki Bağdat Havalimanı yakınlarında bulunan ABD'ye ait Victory Base üssüne düzenlenen dron saldırısının görüntüleri, savaş tarihinde bir ilki gözler önüne serdi. Hizbullah tarafından paylaşılan videoda, FPV tipi taarruz dronunun ABD savunma sistemlerini ilk kez aşarak hedefi vurduğu anlar yer alırken, bu gelişme modern savaş stratejilerini tartışmaya açtı. Aynı saatlerde İran’ın İsfahan kentinde yaşanan patlamalar ve stratejik tesislere yönelik füze saldırıları, bölgedeki gerilimi "kabus" senaryolarına bir adım daha yaklaştırdı.