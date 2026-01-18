Öcalan’dan, Türkiye’nin yanı başındaki gerilime ilişkin bir tuhaf mesaj! Kime ne dediğini hiç kimse anlayamadı

2 buçuk saat süren görüşmeye dair açıklama DEM Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "17 Ocak 2026 tarihinde İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Sayın Öcalan, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Bu çerçevede gerekli adımların atılarak, sürecin ilerletilmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı.