  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’de en çok satan hafif ticari araçları belli oldu Dev banka soygununda akılalmaz detay: Kuaförden almışlar ABD Piyonu Rodriguez’den skandal ‘hasar’ raporu: Vatanı teslim etti, şimdi badana peşinde Akıl almaz gelişmeler yaşanıyor! Dünyanın en zengin insanı “Dolandırıldım” deyip mahkemeye koştu Bir kuruşuna bile dokunamıyor! İran’ın milyarlarca dolarına çöken ülkeler açıklandı Öcalan’dan, Türkiye’nin yanı başındaki gerilime ilişkin bir tuhaf mesaj! Kime ne dediğini hiç kimse anlayamadı 12 yaşındaki çocuk 8 yıldır öksürüyor! Hala teşhis konamadı! Almanya’dan flaş Türkiye mesajı: Bizim muhalefet bunları iyi duysun Kurtlar Vadisi'nden Kuruluş Orhan’a sürpriz transfer! Rolü herkesi şaşırtacak
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Öcalan’dan, Türkiye’nin yanı başındaki gerilime ilişkin bir tuhaf mesaj! Kime ne dediğini hiç kimse anlayamadı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Öcalan’dan, Türkiye’nin yanı başındaki gerilime ilişkin bir tuhaf mesaj! Kime ne dediğini hiç kimse anlayamadı

DEM Parti, dün İmralı'da görüştükleri teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklamalarını paylaştı. Partiden yapılan açıklamada "Çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu belirten Öcalan, bu durumu Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi olarak değerlendirdi. Suriye'deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı" ifadeleri yer aldı.

#1
Foto - Öcalan’dan, Türkiye’nin yanı başındaki gerilime ilişkin bir tuhaf mesaj! Kime ne dediğini hiç kimse anlayamadı

Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, dün İmralı Adası'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

#2
Foto - Öcalan’dan, Türkiye’nin yanı başındaki gerilime ilişkin bir tuhaf mesaj! Kime ne dediğini hiç kimse anlayamadı

2 buçuk saat süren görüşmeye dair açıklama DEM Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "17 Ocak 2026 tarihinde İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile yaklaşık iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Sayın Öcalan, Barış ve Demokratik Toplum Sürecine bağlı olduğunu ve 27 Şubat perspektifinin geçerliliğini koruduğunu ifade etti. Bu çerçevede gerekli adımların atılarak, sürecin ilerletilmesinin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

#3
Foto - Öcalan’dan, Türkiye’nin yanı başındaki gerilime ilişkin bir tuhaf mesaj! Kime ne dediğini hiç kimse anlayamadı

Görüşmenin ana gündemi ise Suriye'de yaşanan gelişmelerdi. Çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu belirten Sayın Öcalan, bu durumu Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi olarak değerlendirdi. Suriye'deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı.

#4
Foto - Öcalan’dan, Türkiye’nin yanı başındaki gerilime ilişkin bir tuhaf mesaj! Kime ne dediğini hiç kimse anlayamadı

Kendisinin de bu sorunun konuşularak çatışma zemininden çıkarılması için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Bu konuda tüm aktörlerin ve tarafların üzerlerine düşen pozitif rolü oynamalarına ve özenle sorumlu davranmalarına dair çağrısını yineledi." Öcalan'ın, eleştirilerinde kimi hedef aldığı ise anlaşılamadı.

#5
Foto - Öcalan’dan, Türkiye’nin yanı başındaki gerilime ilişkin bir tuhaf mesaj! Kime ne dediğini hiç kimse anlayamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı
Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı

Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan ..
İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derece..
Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı
Gündem

Karabük Üniversitesi’ne yapılan saldırılar planlı

Eğitim alanında attığı adımlar ve hayata geçirdiği başarılı projelerle dikkat çeken ve bu sebeple laikçi azınlık ve güdümlü medyasının hedef..
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
"Ülke porno kanalına döndü" diyenler "uçan kerhaneye" kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü
Gündem

“Ülke porno kanalına döndü” diyenler “uçan kerhaneye” kör: Saraçhane Bülbülleri dut yemişe döndü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Aki..
Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu
Dünya

Hyunmoo-5: O ülke stratejik "Canavar"ı konuşlandırdı! Dengeler alt üst oldu

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin yer altı sığınaklarını ve nükleer tesislerini imha etmek amacıyla geliştirdiği Hyunmoo-5 balistik füzesini..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23