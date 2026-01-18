Öcalan’dan, Türkiye’nin yanı başındaki gerilime ilişkin bir tuhaf mesaj! Kime ne dediğini hiç kimse anlayamadı
DEM Parti, dün İmralı'da görüştükleri teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de yaşananlarla ilgili açıklamalarını paylaştı. Partiden yapılan açıklamada "Çatışmalar ve artan gerilim nedeniyle son derece endişeli olduğunu belirten Öcalan, bu durumu Barış ve Demokratik Toplum Sürecini baltalama girişimi olarak değerlendirdi. Suriye'deki tüm sorunların ancak diyalog, müzakere ve ortak akılla çözülebileceğini ve çözülmesi gerektiğini ısrarla vurguladı" ifadeleri yer aldı.