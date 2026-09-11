Bu pansuman tutacak mı? Fırtına geçti, kasırga yolda mı?

Beşiktaş derbisinde alınan yenilginin ardından AS Roma karşısında yaşanan beraberlik ve "su şişesi" olayı, Fenerbahçe'nin yepyeni bir sürece girmesine neden oldu. İsmail Kartal, camianın evladı olarak kendisine su şişesi atılmasını kaldıramadı ve istifa etti. Aziz Yıldırım ise "Olmaz, ben varken gidemezsin." dedi. Stattan çıkarken de "Evine gidiyor, bir şey yok." ifadelerini kullandı.