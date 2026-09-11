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Spor
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Bu pansuman tutacak mı? Fırtına geçti, kasırga yolda mı?

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Bu pansuman tutacak mı? Fırtına geçti, kasırga yolda mı?

Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi şimdilik tatlıya bağlansa da önümüzdeki günlerde ne yaşanacağı merakla bekleniyor.

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#1
Foto - Bu pansuman tutacak mı? Fırtına geçti, kasırga yolda mı?

İsmail Kartal'ın fevri istifasında Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım üzerinden anlık bir 'yetki usulü' çözüm sağlanmış görünse de sorunun özü (taraftar baskısı, saha içi huzursuzluk ve hocanın psikolojik olarak görevi bırakma isteği) çözülmediği için camiayı bugünden çok daha fırtınalı bir süreç bekliyor.

#2
Foto - Bu pansuman tutacak mı? Fırtına geçti, kasırga yolda mı?

Beşiktaş derbisinde alınan yenilginin ardından AS Roma karşısında yaşanan beraberlik ve "su şişesi" olayı, Fenerbahçe'nin yepyeni bir sürece girmesine neden oldu. İsmail Kartal, camianın evladı olarak kendisine su şişesi atılmasını kaldıramadı ve istifa etti. Aziz Yıldırım ise "Olmaz, ben varken gidemezsin." dedi. Stattan çıkarken de "Evine gidiyor, bir şey yok." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bu pansuman tutacak mı? Fırtına geçti, kasırga yolda mı?

Sadece Fenerbahçe taraftarı ve camiası değil, tüm futbol kamuoyu bundan sonra ne olacağını merak ediyor.

#4
Foto - Bu pansuman tutacak mı? Fırtına geçti, kasırga yolda mı?

İsmail Kartal, maça ve taraftara tepkili: Kafasına şişe atılması bardaktan taşan son damla oldu. İstifasından geri adım atmaya zorlanması, hoca üzerindeki stresi artıracak; özgüvenini ve karar alma yetisini olumsuz etkileyecek.

#5
Foto - Bu pansuman tutacak mı? Fırtına geçti, kasırga yolda mı?

Soyunma odasındaki otorite zayıflayacak: Oyuncular "gitmek isteyen ama başkan tarafından tutulan" bir teknik adamla çalışmak zorunda kalacak. Bu durum soyunma odasındaki otoriteyi sarsacak.

#6
Foto - Bu pansuman tutacak mı? Fırtına geçti, kasırga yolda mı?

Hiyerarşik baskı ve kriz riski: Aziz Yıldırım’ın durumdan haberinin olmadığını belirtmesi ve kararı doğrudan veto etmesi, kararların istişareden ziyade hiyerarşik bir baskıyla alındığını hissettiriyor. İsmail Kartal görevde kalsa bile taraftar veya medya baskısı altındaki ilk başarısızlıkta bu kriz daha şiddetli patlak verecek.

#7
Foto - Bu pansuman tutacak mı? Fırtına geçti, kasırga yolda mı?

Yönetim ve tribün çatlağı: Aziz Yıldırım’ın sosyal medya ve taraftar baskısını sert şekilde eleştirmesi, tribün ve camia ile yönetim arasındaki çatlağı derinleştirdi.

#8
Foto - Bu pansuman tutacak mı? Fırtına geçti, kasırga yolda mı?

Fotospor'a göre; Sürdürülebilirlik sorunu: İsmail Kartal’a yönelik protestoların devam etmesi durumunda, hocanın kulüpte kalması sürdürülebilir olmaktan çıkacak.

#9
Foto - Bu pansuman tutacak mı? Fırtına geçti, kasırga yolda mı?

Kaçınılmaz ayrılık: Kartal, başkanı kırmamak adına birkaç maç daha sahaya çıksa da kafasında bitirdiği bir görevi yürütmekte zorlanacak ve ilk puan kaybında Aziz Yıldırım da ayrılığa onay vermek zorunda kalacak.

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Yorumlar

sedat k

Fatih Tekke gibi 2. istifada gider.

Ali

Aziz Baskan zorla birisini tutamazsin cunku belli Ismail kartal da havlu atti geri dönüs cok zor gorunuyor
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